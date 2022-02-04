"Роснефть" и CNPC подписали соглашение о поставках 100 млн тонн нефти в Китай

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - НК "Роснефть" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали соглашение о поставках 100 млн тонн нефти для нефтеперерабатывающих заводов северо-запада Китая, сообщила пресс-служба российской компании.

Нефть будет поставляться через Казахстан в течение 10 лет.

Переговоры между "Роснефтью" и CNPC состоялись в ходе визита делегации во главе с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекин.

Кроме того, как сообщается на сайте Кремля, в ходе переговоров с партнерами из Китая "Роснефть" подписала с CNPC меморандум о сотрудничестве в области низкоуглеродного развития, а также соглашение о сотрудничестве с технологической компанией Huawei в области информатизации и цифровизации на период до 2027 года.

Как отмечается в пресс-релизе "Роснефти", в соответствии с соглашением российская НК и CNPC "проработают перспективы взаимодействия по ряду направлений низкоуглеродного развития, в частности: сокращение выбросов парниковых газов, в том числе метана, технологии повышения энергоэффективности, а также улавливания и хранения CO2 (CCS)".

"Стороны также рассмотрят и другие направления потенциального сотрудничества в области низкоуглеродного развития. Разработанные компаниями низкоуглеродные технологии, включая "умные" и цифровые решения, могут быть в будущем применены в рамках масштабных совместных нефтегазовых проектов в России или Китае", - говорится в сообщении "Роснефти".

По данным "Роснефти", с 2005 года компания поставила в Китай в общей сложности 442 млн тонн нефти. Кроме того, с 2009 года компания экспортировала в КНР около 41 млн тонн нефтепродуктов.