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"Роснефть" оценила сумму сделки по поставке 100 млн т нефти китайской CNPC в $80 млрд

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Поставка НК "Роснефть" Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) нефти на экспорт в объеме до 100 млн тонн в течение десяти лет оценивается в $80 млрд, сообщает российская компания.

Сумма сделки определяется по формуле исходя из рыночных котировок нефти, уточняет НК.

Срок исполнения обязательств по соглашению от 3 февраля 2022 года составляет 10 лет - по 31 декабря 2033 года.

Совет директоров НК одобрил сделку 31 января 2022 года.

Ранее в пятницу сообщалось, что "Роснефть" и CNPC подписали соглашение о поставках 100 млн тонн нефти для нефтеперерабатывающих заводов северо-запада Китая. Нефть будет поставляться через Казахстан.

Переговоры между "Роснефтью" и CNPC состоялись в ходе визита делегации во главе с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекин.

CNPC Китай Роснефть

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