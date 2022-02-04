Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в январе снизились на 3,7%
Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в январе 2022 года снизились на 3,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 91 662 штук. Об этом говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
"Традиционно январь – месяц низких продаж новых автомобилей. Как и ожидалось, в 2022 году тренд незначительного снижения рынка продолжился: в первом месяце года продано 91,662 тыс. новых легковых автомобилей и LCV, что на 3,7% меньше, чем за тот же период прошлого года", - прокомментировал результаты рынка глава комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель, процитированный в сообщении ассоциации.
Он констатировал существенное сокращение продаж легких коммерческих автомобилей в январе (на 15%) из-за снижения деловой активности в период новогодних каникул.
"Как и прогнозировалось, мы не ожидаем быстрого восстановления рынка в этом году, но все же надеемся, что тенденция изменится во второй половине года", - добавил Штэрцель.
По его словам, непродление нулевой таможенной пошлины на ввоз электромобилей в РФ в этом году уже начало оказывать негативное влияние на рынок. "В результате возврата ввозной таможенной пошлины на электромобили в размере 15% мы наблюдаем рост цен на них для конечного потребителя", - цитирует Штэрцеля АЕБ.
"АвтоВАЗ", сохранивший в прошлом месяце лидерскую позицию на российском авторынке, сократил падение продаж с декабрьских 26,6% до 17,4%, реализовав 18,045 тыс. автомобилей Lada. Доля бренда в январе составила 19,7% (-3,3 п.п. г/г). Тем не менее, традиционно самые популярные модели Granta и Vesta оказались менее продаваемыми, чем южнокорейская Kia Rio, продажи которой составили в январе 6,206 тыс. шт. (-20,1% г/г).
По данным АЕБ, продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в 2021 г. выросли в годовом выражении на 4,3%, до 1,667 млн шт., что соответствует снижению на 5,3% по сравнению с результатом допандемийного 2019 года. АЕБ отмечала, что сохраняющийся дефицит автомобилей не позволит рынку преодолеть доковидный уровень и в нынешнем году.
Прогноз российского рынка от АЕБ на 2022 г. предполагает, что при отсутствии форс-мажоров он может показать рост в годовом выражении на 3,3%, до 1,722 млн шт. Таким образом, в сравнении с доковидным 2019 г. ожидается снижение на 2,1%.
Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ за январь 2022 г., шт. (данные АЕБ)
|Бренд/марка
|январь 2022г.
|январь 2021г.
|Изменение
|Доля рынка за январь 2022г., %
|Доля рынка за январь 2021г., %
|"АВТОВАЗ"-RENAULT-NISSAN-MITSUBISHI
|32 508
|34 704
|-6,3 %
|35,5
|36,4
|"АвтоВАЗ" (Lada)
|18 045
|21 857
|-17,4 %
|19,7
|23,0
|Renault
|7 938
|8 534
|-7,0 %
|8,7
|9,0
|Nissan
|4 254
|3 272
|30,0 %
|4,6
|3,4
|Infiniti
|217
|104
|108,7 %
|0,2
|0,1
|Mitsubishi
|2 054
|937
|119,2 %
|2,2
|1,0
|KIA
|12 321
|15 051
|-18,1 %
|13,4
|15,8
|HYUNDAI GROUP
|11 508
|11 006
|4,6 %
|12,6
|11,6
|Hyundai
|11 356
|10 949
|3,7 %
|12,4
|11,5
|Genesis
|152
|57
|166,7 %
|0,2
|0,1
|VW GROUP
|9 249
|13 287
|-30,4 %
|10,1
|14,0
|Skoda
|3 840
|6 036
|-36,4 %
|4,2
|6,3
|Volkswagen
|4 317
|5 653
|-23,6 %
|4,7
|5,9
|Audi
|694
|1 085
|-36,0 %
|0,8
|1,1
|Volkswagen (LCV)
|398
|513
|-22,4 %
|0,4
|0,5
|TOYOTA GROUP
|6 689
|6 761
|-1,1 %
|7,3
|7,1
|Toyota
|6 126
|5 333
|14,9 %
|6,7
|5,6
|Lexus
|563
|1 428
|-60,6 %
|0,6
|1,5
|CHERY GROUP
|3 626
|1 995
|81,8 %
|4,0
|2,1
|Chery
|2 820
|1 914
|47,3 %
|3,1
|2,0
|CheryExeed
|806
|81
|895,1 %
|0,9
|-
|GWM Group
|3 228
|1 567
|106,0 %
|3,5
|1,6
|HAVAL
|3 169
|1 567
|102,2 %
|3,5
|1,6
|Great Wall
|59
|-
|-
|0,1
|-
|ГАЗ (LCV)
|2 660
|2 102
|26,5 %
|2,9
|2,2
|"СОЛЛЕРС АВТО"
|2 330
|2 214
|5,2 %
|2,5
|2,3
|УАЗ
|1 005
|909
|10,6 %
|1,1
|1,0
|Ford (LCV)
|1 325
|1 305
|1,5 %
|1,4
|1,4
|MAZDA
|1 906
|2 153
|-11,5 %
|2,1
|2,3
|GEELY
|1 863
|555
|235,7 %
|2,0
|0,6
|STELLANTIS
|933
|844
|10,5 %
|1,0
|0,9
|Peugeot
|408
|392
|4,1 %
|0,4
|0,4
|Citroen
|237
|213
|11,3 %
|0,3
|0,2
|Opel
|137
|56
|144,6 %
|0,1
|0,1
|Fiat
|52
|76
|-31,6 %
|0,1
|0,1
|Chrysler
|-
|0
|-
|-
|0,0
|Jeep
|99
|107
|-7,5 %
|0,1
|0,1
|CHANGAN
|495
|263
|88,2 %
|0,5
|0,3
|PORSCHE
|398
|412
|-3,4 %
|0,4
|0,4
|JAGUAR LAND ROVER
|384
|491
|-21,8 %
|0,4
|0,5
|Land Rover
|347
|448
|-22,5 %
|0,4
|0,5
|Jaguar
|37
|43
|-14,0 %
|0,0
|0,0
|SUBARU
|332
|404
|-17,8 %
|0,4
|0,4
|SUZUKI
|331
|410
|-19,3 %
|0,4
|0,4
|VOLVO
|272
|444
|-38,7 %
|0,3
|0,5
|FAW
|159
|96
|65,6 %
|0,2
|0,1
|GM GROUP
|113
|148
|-23,6 %
|0,1
|0,2
|Chevrolet
|63
|17
|270,6 %
|0,1
|0,0
|Cadillac
|50
|131
|-61,8 %
|0,1
|0,1
|DFM
|95
|0
|-
|-
|0,0
|HONDA
|87
|82
|6,1 %
|0,1
|0,1
|GAC
|81
|27
|200,0 %
|0,1
|-
|ISUZU
|48
|43
|11,6 %
|0,1
|0,0
|IVECO
|21
|40
|-47,5 %
|0,0
|0,0
|HINO
|19
|-
|-
|0,0
|-
|LIFAN
|4
|83
|-95,2 %
|0,0
|0,1
|BRILLIANCE
|1
|13
|-92,3 %
|0,0
|0,0
|FOTON
|1
|8
|-87,5 %
|0,0
|0,0
|ZOTYE
|0
|9
|-
|0,0
|0,0
|HYUNDAI (LCV)
|-
|0
|-
|-
|0,0
|FORD
|0
|1
|-
|0,0
|0,0
Топ-10 продаваемых моделей автомобилей в январе 2022г с динамикой г/г, шт. (данные АЕБ)
|ЛЕГКОВЫЕ
|Модель
|2022г
|2021г
|Динамика
|LCV
|Модель
|2022г
|2021г
|Динамика
|1
|Kia Rio
|6 206
|7 763
|-1 557
|1
|"Газель"
|2 170
|1 832
|+338
|2
|Lada Vesta
|5 953
|6 347
|-394
|2
|Ford Transit
|1 005
|909
|+96
|3
|Lada Granta
|5 526
|7 720
|-2 194
|3
|Lada Largus VU
|631
|910
|-279
|4
|Hyundai Solaris
|4 898
|3 481
|+1 417
|4
|УАЗ СГР
|498
|633
|-135
|5
|Hyundai Creta
|4 153
|5 701
|-1 548
|5
|"Соболь"
|490
|270
|+220
|6
|Renault Duster
|3 021
|2 888
|+133
|6
|VW Transporter/Caravelle
|212
|279
|-67
|7
|Toyota RAV 4
|2 762
|2 321
|+441
|7
|УАЗ Профи
|158
|139
|+19
|8
|Lada Niva
|2 555
|2 809
|-254
|8
|Peugeot Traveller
|132
|133
|-1
|9
|Lada Largus VP
|2 237
|2 379
|-142
|9
|VW Caddy
|96
|44
|+52
|10
|VW Polo
|2 161
|3 256
|-1 095
|10
|Lada Granta VU
|77
|92
|-15