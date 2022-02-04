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Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в январе снизились на 3,7%

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в январе 2022 года снизились на 3,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 91 662 штук. Об этом говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

"Традиционно январь – месяц низких продаж новых автомобилей. Как и ожидалось, в 2022 году тренд незначительного снижения рынка продолжился: в первом месяце года продано 91,662 тыс. новых легковых автомобилей и LCV, что на 3,7% меньше, чем за тот же период прошлого года", - прокомментировал результаты рынка глава комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель, процитированный в сообщении ассоциации.

Он констатировал существенное сокращение продаж легких коммерческих автомобилей в январе (на 15%) из-за снижения деловой активности в период новогодних каникул.

"Как и прогнозировалось, мы не ожидаем быстрого восстановления рынка в этом году, но все же надеемся, что тенденция изменится во второй половине года", - добавил Штэрцель.

По его словам, непродление нулевой таможенной пошлины на ввоз электромобилей в РФ в этом году уже начало оказывать негативное влияние на рынок. "В результате возврата ввозной таможенной пошлины на электромобили в размере 15% мы наблюдаем рост цен на них для конечного потребителя", - цитирует Штэрцеля АЕБ.

"АвтоВАЗ", сохранивший в прошлом месяце лидерскую позицию на российском авторынке, сократил падение продаж с декабрьских 26,6% до 17,4%, реализовав 18,045 тыс. автомобилей Lada. Доля бренда в январе составила 19,7% (-3,3 п.п. г/г). Тем не менее, традиционно самые популярные модели Granta и Vesta оказались менее продаваемыми, чем южнокорейская Kia Rio, продажи которой составили в январе 6,206 тыс. шт. (-20,1% г/г).

По данным АЕБ, продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в 2021 г. выросли в годовом выражении на 4,3%, до 1,667 млн шт., что соответствует снижению на 5,3% по сравнению с результатом допандемийного 2019 года. АЕБ отмечала, что сохраняющийся дефицит автомобилей не позволит рынку преодолеть доковидный уровень и в нынешнем году.

Прогноз российского рынка от АЕБ на 2022 г. предполагает, что при отсутствии форс-мажоров он может показать рост в годовом выражении на 3,3%, до 1,722 млн шт. Таким образом, в сравнении с доковидным 2019 г. ожидается снижение на 2,1%.

Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ за январь 2022 г., шт. (данные АЕБ)

Бренд/марка январь 2022г. январь 2021г. Изменение Доля рынка за январь 2022г., % Доля рынка за январь 2021г., %
"АВТОВАЗ"-RENAULT-NISSAN-MITSUBISHI 32 508 34 704 -6,3 % 35,5 36,4
"АвтоВАЗ" (Lada) 18 045 21 857 -17,4 % 19,7 23,0
Renault 7 938 8 534 -7,0 % 8,7 9,0
Nissan 4 254 3 272 30,0 % 4,6 3,4
Infiniti 217 104 108,7 % 0,2 0,1
Mitsubishi 2 054 937 119,2 % 2,2 1,0
KIA 12 321 15 051 -18,1 % 13,4 15,8
HYUNDAI GROUP 11 508 11 006 4,6 % 12,6 11,6
Hyundai 11 356 10 949 3,7 % 12,4 11,5
Genesis 152 57 166,7 % 0,2 0,1
VW GROUP 9 249 13 287 -30,4 % 10,1 14,0
Skoda 3 840 6 036 -36,4 % 4,2 6,3
Volkswagen 4 317 5 653 -23,6 % 4,7 5,9
Audi 694 1 085 -36,0 % 0,8 1,1
Volkswagen (LCV) 398 513 -22,4 % 0,4 0,5
TOYOTA GROUP 6 689 6 761 -1,1 % 7,3 7,1
Toyota 6 126 5 333 14,9 % 6,7 5,6
Lexus 563 1 428 -60,6 % 0,6 1,5
CHERY GROUP 3 626 1 995 81,8 % 4,0 2,1
Chery 2 820 1 914 47,3 % 3,1 2,0
CheryExeed 806 81 895,1 % 0,9 -
GWM Group 3 228 1 567 106,0 % 3,5 1,6
HAVAL 3 169 1 567 102,2 % 3,5 1,6
Great Wall 59 - - 0,1 -
ГАЗ (LCV) 2 660 2 102 26,5 % 2,9 2,2
"СОЛЛЕРС АВТО" 2 330 2 214 5,2 % 2,5 2,3
УАЗ 1 005 909 10,6 % 1,1 1,0
Ford (LCV) 1 325 1 305 1,5 % 1,4 1,4
MAZDA 1 906 2 153 -11,5 % 2,1 2,3
GEELY 1 863 555 235,7 % 2,0 0,6
STELLANTIS 933 844 10,5 % 1,0 0,9
Peugeot 408 392 4,1 % 0,4 0,4
Citroen 237 213 11,3 % 0,3 0,2
Opel 137 56 144,6 % 0,1 0,1
Fiat 52 76 -31,6 % 0,1 0,1
Chrysler - 0 - - 0,0
Jeep 99 107 -7,5 % 0,1 0,1
CHANGAN 495 263 88,2 % 0,5 0,3
PORSCHE 398 412 -3,4 % 0,4 0,4
JAGUAR LAND ROVER 384 491 -21,8 % 0,4 0,5
Land Rover 347 448 -22,5 % 0,4 0,5
Jaguar 37 43 -14,0 % 0,0 0,0
SUBARU 332 404 -17,8 % 0,4 0,4
SUZUKI 331 410 -19,3 % 0,4 0,4
VOLVO 272 444 -38,7 % 0,3 0,5
FAW 159 96 65,6 % 0,2 0,1
GM GROUP 113 148 -23,6 % 0,1 0,2
Chevrolet 63 17 270,6 % 0,1 0,0
Cadillac 50 131 -61,8 % 0,1 0,1
DFM 95 0 - - 0,0
HONDA 87 82 6,1 % 0,1 0,1
GAC 81 27 200,0 % 0,1 -
ISUZU 48 43 11,6 % 0,1 0,0
IVECO 21 40 -47,5 % 0,0 0,0
HINO 19 - - 0,0 -
LIFAN 4 83 -95,2 % 0,0 0,1
BRILLIANCE 1 13 -92,3 % 0,0 0,0
FOTON 1 8 -87,5 % 0,0 0,0
ZOTYE 0 9 - 0,0 0,0
HYUNDAI (LCV) - 0 - - 0,0
FORD 0 1 - 0,0 0,0

Топ-10 продаваемых моделей автомобилей в январе 2022г с динамикой г/г, шт. (данные АЕБ)

ЛЕГКОВЫЕ Модель 2022г 2021г Динамика LCV Модель 2022г 2021г Динамика
1 Kia Rio 6 206 7 763 -1 557 1 "Газель" 2 170 1 832 +338
2 Lada Vesta 5 953 6 347 -394 2 Ford Transit 1 005 909 +96
3 Lada Granta 5 526 7 720 -2 194 3 Lada Largus VU 631 910 -279
4 Hyundai Solaris 4 898 3 481 +1 417 4 УАЗ СГР 498 633 -135
5 Hyundai Creta 4 153 5 701 -1 548 5 "Соболь" 490 270 +220
6 Renault Duster 3 021 2 888 +133 6 VW Transporter/Caravelle 212 279 -67
7 Toyota RAV 4 2 762 2 321 +441 7 УАЗ Профи 158 139 +19
8 Lada Niva 2 555 2 809 -254 8 Peugeot Traveller 132 133 -1
9 Lada Largus VP 2 237 2 379 -142 9 VW Caddy 96 44 +52
10 VW Polo 2 161 3 256 -1 095 10 Lada Granta VU 77 92 -15
Ассоциация европейского бизнеса АЕБ АвтоВАЗ

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