Toyota сократила квартальную прибыль на 5,6% из-за дефицита чипов

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. сообщил, что сократил чистую прибыль на 5,6% в третьем квартале 2022 финансового года на фоне падения выручки из-за дефицита компонентов, вызванного пандемией.

В отчетный квартал чистая прибыль компании составила 791,74 млрд японских иен ($6,85 млрд) по сравнению с 838,696 млрд иен за аналогичный период годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ждали чистую прибыль на уровне 623,15 млрд иен.

Выручка Toyota сократилась на 4,5%, до 7,786 трлн иен, на фоне дефицита полупроводников, оказавшего негативное влияние на темпы производства.

Операционная прибыль компании в Японии упала на 26%, до 396,5 млрд иен, в Северной Америке - на 39%, до 129,2 млрд иен.

Toyota ухудшила прогноз выручки на весь финансовый год, который завершится в марте, и теперь ожидает ее увеличения на 8,4%, до 29,500 трлн иен, по сравнению с предыдущим прогнозом, предусматривавшим рост на 10%.

При этом компания подтвердила прогноз чистой прибыли, ожидая роста показателя на 11%, до 2,490 трлн иен. Прогноз продаж автомобилей был оставлен на уровне 10,3 млн.

С начала 2021 года рыночная капитализация Toyota выросла на 10,1%, до 31,5 трлн иен.