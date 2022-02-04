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В Госдуме предложили использовать блокчейн для амнистии капитала

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Анонимные расчеты в системе блокчейн можно использовать в системе возврата амнистированного капитала из-за рубежа, считает председатель думского комитета по промышленности Владимир Гутенев. Он высказал это мнение на прес-конференции.

"Мне кажется, что у нас не в полной мере реализовался проект по амнистии капитала. Очень много дивидендов уходит за рубеж, они иногда возвращаются, как реинвестиции, но тем не менее мы видим риски изъятия тех активов. На мой взгляд, даже неправомерно заработанные активы, но которые имеют шанс вернуться в Россию и стать инвестиционным капиталом, они важны для нашей страны, - сказал депутат. - Я считаю, что мы вполне бы могли подумать о том, чтобы создать с помощью определенных институтов анонимные точки входа за рубежом, где могли бы приобретать различные лица - физические юридические - некие криптоактивы, возможно, привязанные к цифровому рублю, государственному стейблкойну в золоте и на выходе из этих активов платить символические 2-3% налога. То есть мы таким бы образом могли бы рассмотреть возможность вовлечения капитала в различных формах в нашу российскую экономику".

По его словам, государству важно использовать все возможности, которые дает цифровизация для того, чтобы сделать экономику сильнее и привлекать дополнительные капиталы.

Владимир Гутенев Госдума

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