Рынок ждет Иран - эксперты не спешат пересматривать прогноз цены нефти на 2022 г. Обзор

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Эксперты инвесткомпаний и банков пока не пересматривали свои прогнозы относительно цены нефти марки Brent на 2022 год на фоне ее стремительного роста, однако готовы это сделать в случае неизменности в феврале сложившейся конъюнктуры рынка, следует из комментариев аналитиков, предоставленных "Интерфаксу".

Эксперты, опрошенные агентством в начале года, прогнозировали, что цена на Brent по итогам 2022 года в среднем будет составлять около $74/барр., однако уже в первые дни января стоимость нефти превысила $80/барр., а 14 января - $85/барр. На сегодняшний день цена Brent и вовсе перевалила за $92/барр.

Прежде всего, рост цен спровоцирован превышением спроса над предложением. Такая ситуация возникла из-за сбоев поставок на фоне распространения штамма COVID-19 "омикрон", а также геополитических рисков на Ближнем Востоке и в Восточной Европе.

Тем не менее, аналитические агентства пока не спешат пересматривать свой прогноз средней стоимости Brent по итогам 2022 года, однако допускают возможность корректировки вверх на $5.

По мнению директора аналитического департамента инвестбанка "Синара" Кирилла Таченникова, сложившиеся цены на нефть не выглядят устойчивыми, особенно на фоне постоянно растущей добычи в США и странах ОПЕК+. 2 февраля министры организации вновь приняли решение наращивать производство на 400 тыс. б/с. Таким образом, разрешенная добыча в феврале составит 40 млн 894 тыс. б/с, в марте - 41 млн 294 тыс. б/с.

"У стран ОПЕК сохраняются значительные мощности по дальнейшему наращиванию добычи (2-2,5 млн б/с). Кроме того, нельзя исключать сценарий частичного снятия санкций с Ирана, что также даст прирост объемов предложения в размере 1-1,5 млн б/с. Диапазон цен $70-75/барр., на мой взгляд, лучше отражает баланс рынка на данный момент, если убрать геополитическую премию", - сообщил Таченников.

Мнения, что сделка по Ирану нивелирует дефицит на рынке, придерживается и аналитик "Ренессанс Капитала" Александр Бурганский. По его словам, вопрос пересмотра санкций вокруг исламской республики явно затягивается и является одним из факторов несправедливой цены топлива, которая, считает эксперт, явно превышает долгосрочный уровень.

"Если смотреть на прогнозы ведущих энергетических агентств, то они считают, что со второго полугодия рост добычи нефти странами, которые не входят в ОПЕК, будет превышать рост потребления нефти. Исторически это означает, что тот дефицит, который сейчас существует на рынке, превратится в видимый профицит во втором полугодии. Это может принести за собой некоторое снижение цены на нефть. С другой стороны, есть другие драйверы, связанные со снижением инвестиций в нефтегазовую отрасль, с повесткой ESG и климатическими целями компаний", - считает Бурганский.

Фактор возможного снятия санкций с Ирана отмечает и аналитик Sova Capital Митч Дженингс, давший один из самых высоких прогнозов на цену Brent по итогам 2022 года - $81,2/барр. По его словам, пока агентство готовится пересмотреть только прогноз на первый квартал, который сейчас составляет $83,3/барр. При этом аналитик не исключает, что рост цены продолжится и во втором полугодии. Ранее Sova Capital прогнозировала среднюю стоимость в данный период на уровне $79,35/барр.

"Мы считаем, что в этом году Brent будет в среднем выше $80/барр. и может быть выше во втором полугодии 2022 года, но есть также факторы, которые могут привести к снижению цены на Brent, например, сделка с Ираном. Мы склонны быть на консервативной стороне в наших прогнозах", - считает Дженингс.

JPMorgan, так же прогнозировавшее высокую цену на нефть по итогам 2022 года, пока сохраняет свой прогноз на уровне $88/барр.

В свою очередь, стратег по операциям на товарно-сырьевых рынках SberCIB Investment Research Михаил Шейбе считает, что нисходящая динамика цен на Brent может начаться уже в текущем месяце и приблизит их к $80/барр.

Аналитики крупнейших американских банков, опрошенные WSJ, ожидают среднюю стоимость нефти в 2022 году на уровне $77,76/барр., а уже в первом квартале 2023-го она может опуститься до $75/барр. Сложившиеся условия на энергетическом рынке эксперты из США называют наиболее "бычьими" за многие годы.

При этом некоторые авторитетные банки - Morgan Stanely и Goldman Sachs - спрогнозировали подъем цен на нефть до $100/барр. уже к третьему кварталу, а аналитики Bank of America ожидают, что усредненная стоимость дорастет до $95/барр. уже ко второму кварталу. Такие прогнозы связаны с обеспокоенностью рынка из-за сокращения резервов по всему миру, что может отсрочить восполнение поставок.