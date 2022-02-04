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Цена нефти WTI вслед за Brent поднялась выше $92 за баррель

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок продолжают расти в пятницу днем и в ходе торгов обновили семилетние максимумы после того, как стоимость Brent и WTI поднялась выше $92 за баррель.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:40 в пятницу составляет $92,8 за баррель, что на $1,69 (1,85%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $92,01 за баррель, что на $1,29 (1,9%) выше итогового значения сессии в четверг.

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Поддержку WTI оказывает снежная погода в США. "Подъем котировок был спровоцирован похолоданиями в Техасе, что подогревает беспокойства о возможных остановках нефтедобычи в Пермском бассейне. Год назад период экстремально холодной погоды в регионе привел к массовым перебоям в добыче", - сообщил аналитик Commerzbank Карстен Фритч.

Около 350 тыс. домов и предприятий в американских штатах Теннесси, Арканзас и Техас остались без электричества в четверг из-за снегопадов, которые последовали за ледяным дождем. Синоптики спрогнозировали продолжение снегопада наряду с обледенением на востоке страны в пятницу.

Тем временем Commerzbank повысил прогноз цены Brent на текущий квартал до $90 за баррель с $80 за баррель. "Прогноз повышен из-за резкого увеличения риска на рынке на фоне напряжения в российско-украинских отношениях, которое маловероятно будет постепенно снижаться. По этой причине мы также ожидаем, что цены на нефть будут оставаться высокими во втором квартале, на уровне $85 за баррель (против предыдущего прогноза в $75 за баррель)", - написал Фритч.

нефть

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