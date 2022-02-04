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Intesa Sanpaolo решил вернуть акционерам 22 млрд евро

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Крупнейший по объему активов банк Италии Intesa Sanpaolo сообщил, что в соответствии с новым бизнес-планом планирует вернуть акционерам 22 млрд евро до конца 2025 года.

В банке прогнозируют, что его чистая прибыль достигнет 6,5 млрд евро в 2025 году по сравнению с 4,19 млрд евро за 2021 год. Рентабельность капитала, как ожидается, повысится до 13,9% с 9,1%.

Intesa Sanpaolo намерен инвестировать 7,1 млрд евро в течение ближайших четырех лет. Основной объем расходов пойдет на технологии, включая новый цифровой банк, что позволит снизить стоимость обслуживания розничных клиентов. При этом банк планирует нанять 4,6 тысячи новых сотрудников, а также переобучить и перераспределить 8 тысяч нынешних, сообщает MarketWatch.

Инвестиции в технологии позволят достичь цели по сокращению расходов на 2 млрд евро в 2022-2025 гг., прогнозирует банк.

В четвертом квартале чистая прибыль Intesa Sanpaolo составила 179 млн евро по сравнению с убытком в 3,1 млрд евро за аналогичный период годом ранее. Операционная прибыль сократилась на 1,4%, до 5,02 млрд евро, на фоне снижения чистого процентного дохода на 5,7%.

Intesa Sanpaolo Италия

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