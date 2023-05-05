Intesa Sanpaolo увеличил квартальную чистую прибыль почти вдвое

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года итальянский банк Intesa Sanpaolo увеличил чистую прибыль вдвое, превзойдя ожидания аналитиков.

В январе-марте чистая прибыль банка составила 1,96 млрд евро по сравнению с 1,04 млрд евро годом ранее. Операционная прибыль выросла на 12%, до 6,06 млрд евро. Чистый процентный доход повысился на 66%, до 3,25 млрд евро.

Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали три показателя на уровне 1,52 млрд евро, 5,85 млрд евро и 3,09 млрд евро соответственно.

Intesa подтвердил цель по чистой прибыли на 2025 год в размере 6,5 млрд евро, а в этом году ожидает показатель на уровне 7 млрд евро. Ранее банк прогнозировал, что прибыль по итогам 2023 года значительно превысит 5,5 млрд евро.

Кроме того, в 2023 году кредитная организация ожидает чистый процентный доход выше 13 млрд евро.

За последние 12 месяцев капитализация Intesa увеличилась на 28,1%.