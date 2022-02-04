Российские биржевые индексы закончили торги разнонаправленно

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Попытки российского рынка акций расти вслед за раллирующей нефтью (Brent поднялась до $93 за баррель) завершились распродажами после выхода в США сильной статистики по рынку труда, подогревшей ожидания быстрого ужесточения монетарной политики Федрезерва.

Индекс МосБиржи после локального взлета выше 3550 пунктов откатился вечером на прежние позиции, в том числе и на фоне сохраняющейся геополитической напряженности вокруг России и Украины.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи снизился на 0,005%, до 3471,01 пункта (максимум сессии - 3556,32 пункта), индекс РТС прибавил 0,3%, до 1436 пунктов; цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 2,3%.

Доллар подешевел на 32 копейки, до 76,13 рубля.

По итогам недели индекс МосБиржи просел на 0,5%, РТС вырос на 2,1%, доллар подешевел на 1,67 рубля.

Газета The New York Times со ссылкой на анонимных высокопоставленных представителей властей США утверждает, что Вашингтон получил разведданные о том, что Россия планирует сымитировать нападение украинских военных для создания предлога для вторжения на Украину. По словам представителей американских властей, Россия, используя эту видеозапись, обвинит Украину в "геноциде" и тем самым оправдает нападение на Украину.

В Вашингтоне считают, что Россия может готовить фальшивые видеозаписи для создания повода для нападения на Украину, заявил в четверг на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби.

Выросли в пятницу котировки "Магнита" (+2,2%), "РусГидро" (+1,9%), "ЛУКОЙЛа" (+1,7%), "Мосбиржи" (+1,7%), "Татнефти" (+1,1%), "Интер РАО" (+0,9%), "Аэрофлота" (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,7%), Сбербанка (+0,6% и +0,6% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+0,4% и 0,9% "префы"), "Русала" (+0,4%), "НЛМК" (+0,3%).

Чистая прибыль ритейлера "Магнит" по МСФО в IV квартале 2021 года выросла на 36,4% в годовом выражении, до 15,17 млрд рублей, сообщила компания. Ее результат оказался несколько ниже консенсус-прогноза "Интерфакса" (15,75 млрд рублей). EBITDA "Магнита" в октябре-декабре увеличилась на 40,5% (до 40,167 млрд рублей), рентабельность EBITDA составила 7,4% против 7% годом ранее. Эти показатели оказались выше прогноза (39,035 млрд рублей и 7,2% соответственно). Выручка "Магнита" увеличилась на 33,7%, до 544,552 млрд рублей.

Просели акции "ММКК" (-2,3%), расписки TCS Group (-1,9%), Ozon (-1,7%), бумаги "Яндекса" (-1,7%), Polymetal (-1,4%), ВТБ (-1,2%), "Газпрома" (-1%), АФК "Система" (-0,8%), "Роснефти" (-0,7%), "Газпром нефти" (-0,3%), "МТС" (-0,3%), "Норникеля" (-0,2%).

Как отмечает главный исполнительный директор "ВТБ Капитал инвестиции", старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов, позитива российскому рынку акций в пятницу добавили переговоры лидеров России и Китая. "Роснефть" с CNPC подписали соглашение о поставке 100 млн тонн нефти в Китай, также "Газпром" заключил договор о продаже газа в Китай с Дальнего Востока, новая сделка доведет общий объем поставок до 48 млрд кубометров в год. Кроме того, поддержку оказала выросшая нефть - Brent превысила $93 за баррель, обновив максимум с октября 2014 года.

Однако оптимизм был нивелирован сильными данными по рынку труда США. Превышение фактических данных по non-farm payrolls от консенсуса составило около 4 стандартных отклонений - это один из самых больших позитивных сюрпризов в истории. Примечательно, что данные по созданным рабочим местам за ноябрь и декабрь были пересмотрены с повышением (на 300 тыс. и 400 тыс. рабочих мест соответственно), что может быть связано с предыдущим искажением из-за сезонной корректировки. Таким образом, американский рынок труда находится в гораздо более сильном состоянии, чем все думали прежде, а значит, ужесточение ДКП в США будет идти более быстрыми темпами (вероятность повышения ставки ФРС сразу на 50 б.п. в марте является очень высокой), на что рынки отреагировали распродажами рисковых активов, пояснил Потапов.

По мнению аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на следующей неделе ситуация для российского фондового рынка может оставаться неопределенной ввиду некоторой стабилизации геополитического фона и ожиданий дальнейших шагов как России, так и западных стран по ситуации вокруг Украины. В этом случае индексы МосБиржи и РТС могут продолжить консолидацию недалеко от районов 3550 и 1450 пунктов соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), а рубль при высоких ценах на нефть сохраняет потенциал укрепления к 74 руб./$1 и 85 руб./EUR1. В пользу российской валюты могут выступать и ожидания еще одного повышения процентной ставки на заседании ЦБ 11 февраля (с 8,5% до 9,5%).

Нефть на фоне непогоды в США, геополитической напряженности и слабого доллара сохраняет курс на повышение и может стремиться к $95 за баррель по сортам Brent и WTI. Во второй половине недели ежемесячные отчеты опубликуют ОПЕК и Международное энергетическое агентство, отмечает Кожухова.

В пятницу выросла фондовая Азия (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 3,2%, Китай продолжает отдыхать в связи с празднованием Нового года по лунному календарю), однако развернулась после утреннего роста Европа (индексы FTSE, CAC40, DAX теряют 0,3-1,8%) и нет единого вектора в США (индексы S&P 500 и Dow снижаются на 0,4-0,9% Nasdaq растет на 0,4%).

Объем заказов промышленных предприятий Германии в декабре вырос на 2,8% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики страны. Аналитики в среднем ожидали повышения на 0,5%, свидетельствуют данные Trading Economics.

В США в пятницу вышла неожиданно сильная январская статистика Минтруда: число рабочих мест вне сельского хозяйства выросло на 467 тысяч при прогнозах роста на 125-150 тысяч. Согласно пересмотренным данным, в декабре показатель вырос на 510 тысяч, а не на 199 тысяч, как сообщалось ранее. Безработица в США в январе поднялась до 4% с 3,9%, тогда как изменений не ожидалось.

На нефтяном рынке на европейской сессии в пятницу цены продолжают подъем после скачка накануне вечером (Brent превысила $91 за баррель) на фоне ухудшения погоды в Техасе. К 18:50 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на 2,3%, до $93 за баррель (+1,8% в четверг), мартовские фьючерсы на WTI дорожали на 2,3%, до $92,32 за баррель (+2,3% накануне).

Поддержку нефтяному рынку продолжают оказывать опасения, что на фоне активно восстанавливающего спроса предложение будет недостаточным. Факторами риска для предложения являются геополитическая напряженность в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, а также тот факт, что многие страны ОПЕК+ до сих пор не смогли увеличить добычу до согласованного уровня.

Тем временем обильные снегопады в США также поддерживают цены на нефть, поскольку в Штатах возрастает спрос на топливо для отопления домов и предприятий.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Акрона" (+10,7%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (+7,7%), расписки Softline (+6,3%), бумаги ПАО "Ашинский металлургический завод" (+5,9%), "Селигдара" (+3,5%), "Мечела" (+3,3%), "Квадры" (+3,2%).

Подешевели бумаги ПАО "Томская распределительная компания" (-11%), OR Group (-6,8%), "Самараэнерго" (-4,2%), расписки VK (-4%), бумаги банка "Уралсиб" (-3,4%), расписки Cian (-3,1%).

Компания OR Group сообщила в четверг, что допущенный 20 января техдефолт по погашению выпуска облигаций БО-07 на сумму 592 млн рублей стал реальным.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 134,18 млрд рублей (из них 29,82 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 25,8 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 12,44 млрд рублей на акции "Роснефти").