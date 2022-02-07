Российский рынок акций консолидировался на смешанных внешних сигналах

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - К концу торгов понедельника российский рынок акций консолидировался при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних биржевых площадок и относительного затишья в новостной геополитической повестке вокруг Украины и России.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи снизился на 0,01% и составил 3470,78 пункта, на пике сессии индекс превышал 3520 пунктов. Индекс РТС вырос на 0,6% до 1445,2 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 2,8%.

Доллар подешевел на 14 копеек, до 75,69 рубля.

Подешевели расписки OZON (-2,8%), TCS Group (-2,3%), акции АФК "Система" (-1,7%), "Магнита" (-1,7%), ПАО "Полюс" (-1,4%), "АЛРОСА" (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "Татнефти" (-0,5%), "Яндекса" (-0,3%), Polymetal (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,1%).

Подорожали акции "НЛМК" (+1,6%), "Газпром нефти" (+1,4%), Сбербанка (+1% и +0,6% "префы"), "Роснефти" (+0,9%), "Московской биржи" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,6% и +0,2% "префы"), "ММК" (+0,6%), "МТС" (+0,5%), "РусГидро" (+0,5%), "Норникеля" (+0,4%), UC Rusal (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), "Северстали" (+0,1%).

Сбербанк в январе 2022 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 15,6% - до 100,2 млрд рублей по сравнению с 86,7 млрд рублей прибыли годом ранее, следует из сообщения банка.

Западные СМИ сообщают, что совместное заявление России и Китая по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина является свидетельством решимости России и Китая построить новый мировой порядок, основанный на их взглядах на права человека и демократию.

Санкции против России в случае ее вторжения на Украину коснутся и Китая, при этом несоблюдение КНР этих санкций также повлечет за собой штрафные меры, заявил в воскресенье NBC советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

7 февраля президент Владимир Путин принял в Кремле президента Франции Эммануэля Макрона. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что беседа, как ожидается, будет долгой и содержательной, но прорывов от нее ждать не стоит. Главными темами будут ситуация вокруг Украины и российская инициатива о гарантиях безопасности.

Как отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, импульс покупателей в начале сессии был явно выражен, но уже к полудню энтузиазм угас, поскольку новых поводов для покупок акций не появилось. Внешний фон остается преимущественно позитивным, хотя ралли в нефти приостановилось и сменилось на коррекцию.

По оценке аналитика "Сбер управление активами" Александры Овчинниковой, рынок акций РФ начал неделю с разнонаправленной динамики активов и индексов, похожая картина может сохраниться и во вторник. Определяющими факторами останутся внешний и новостной фон, динамика цен на энергоносители, а также ситуация вокруг "омикрона".

Внешние рынки еще переваривают позитив, обусловленный хорошей статистикой с рынка труда США за январь. Представители ФРС заявили, что экономика США достигла уровня максимальной занятости. Нефть марки Brent закрепляется вблизи $93 за баррель после обновления 7-летнего рекорда на фоне ухудшения ситуации в Восточной Европе и похолодания в США. В краткосрочной перспективе котировки останутся у текущих уровней в отсутствие значимых триггеров. Ориентир по рублевому индексу МосБиржи во вторник - 3390-3650 пунктов, по индексу РТС - 1380-1510 пунктов.

В Азии в понедельник отмечалась смешанная динамика индексов (австралийский ASX Australia просел на 0,1%, японский Nikkei 225 - на 0,7%, Shanghai Composite после выходной недели вырос на 2%), подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,9-1%) и "плюсуют" Штаты (индексы растут на 0,3-0,6%).

Нефтяной рынок в понедельник корректируется вниз. К 18:50 апрельские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на 0,3%, до $92,97 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали в Нью-Йорке на 1%, до $91,4 за баррель (-1%). Ухудшение геополитической ситуации в Восточной Европе привело к тому, что аналитики JPMorgan спрогнозировали сценарий, при котором цена Brent поднимется до $120 за баррель.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтеза" (-7,2%), расписки Cian (-6,2%), акции "Самараэнерго" (-5,6%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (-5,1%), банка "Уралсиб" (-4,9%), ПАО "Группа компаний ПИК" (-3,5%), "префы" "Квадры" (-3,4%), бумаги Petropavlovsk (-2,5%).

Подорожали бумаги ПАО "Объединенные кредитные системы" (+16,9%), "Акрона" (+11,5%), ПАО "Мультисистема" (+7,7%), "Трубной металлургической компании" (+6,4%), ПАО "Фармсинтез" (+4,1%), "Аптечной сети 36,6" (+4%), "ТГК-1" (+2,7%), "ФосАгро" (+2,4%), расписки MDMG (+2%), акции ПАО "Куйбышевазот" (+2%).

Выручка MD Medical Group Investments Plc (управляет сетью клиник "Мать и дитя") по итогам 2021 года увеличилась на 31,8% - до 25,22 млрд рублей, сообщила компания.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 82,15 млрд рублей (из них 20,1 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 16,48 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 6,39 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").