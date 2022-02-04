Палладиевый фонд "Норникеля" может предложить инвесторам из РФ токены, обеспеченные металлами

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Global Palladium Fund (GPF) "Норникеля" может предложить цифровые продукты, обеспеченные выпускаемыми "Норникелем" металлами, инвесторам в России, заявил вице-президент - руководитель блока сбыта и коммерции "Норникеля" Антон Берлин.

Выпуск и обращение этих инструментов в России возможно на токенизационной платформе "Атомайз", одним из инвесторов которой является "Интеррос" Владимира Потанина.

Накануне ЦБ включил "Атомайз" в реестр операторов информационной системы по управлению ЦФА. Этот статус позволит "Атомайз" выпускать на своей платформе новые виды продуктов в форме токенов с обменом на российские рубли, а также осуществлять их хранение.

Действующая в нескольких юрисдискциях экосистема Atomyze, основанная на блокчейне, занимается токенизацией физических активов, в том числе металлов. Посредством ЦФА она предоставляет физическим лицам возможность инвестировать в драгметаллы, а юридическим - оперативно управлять большими объемами металлов, опираясь на динамику рынка.

"Получение лицензии "Атомайз Россия" - это, безусловно, важнейший этап в революционном преобразовании как рынков капитала, так и сырьевой дистрибьюции: мы сможем предложить нашим партнерам и инвесторам в России цифровые решения, которые физически подкреплены металлом "Норникеля", - сказал Берлин.

Он уточнил, что речь может идти не только о токенах на отдельные металлы, но и о сложных продуктах, например, о составных корзинах металлов, востребованных для перехода к низкоуглеродной экономике, и углеродно-нейтральном никеле.

В начале этого года GPF разместил на Borsa Italiana платежные инструменты (exchange traded commodities, ETC), обеспеченные корзиной металлов, которые используются в производстве электромобилей; в обращении на нескольких европейских биржах уже находятся инструменты, обеспеченные углеродно-нейтральным никелем, а также медью. GPF стал одним из первых эмитентов глобальной платформы Atomyze.

"Атомайз" рассматривает как локализацию выпущенных в зарубежных юрисдикциях инструментов для российского инвестора, так и соответствующие российскому праву продукты, добавила директор Atomyze Россия Екатерина Фроловичева.

Базовым активом для продуктов, которые задуманы для российского рынка, могут быть не только договоры поставок по металлам, но и денежные требования, а также права по ценным бумагам, уточнила она. В части металлов возможен выпуск инструментов на те из них, которые не так широко представлены на рынке, но представляют интерес с точки зрения инвестиций.

В реализации таких проектов "Атомайз" планирует опираться на инфраструктуру Росбанка, который стал первым банковским партнером проекта.

"У нас плотная партнерская конструкция с Росбанком. Росбанк выступит провайдером двух важных сервисов: делегированной идентификации клиента и обслуживания расчетов по банковским счетам при проведении сделок с ЦФА. Тем самым Росбанк дополнит функции, которые мы не покрываем в силу своей операционной модели", - сказала Фроловичева.

Выдав первую лицензию, ЦБ заложил основы для возникновения новой категории компаний на финансовом рынке, подобно тому, как это было с появившимися ранее маркетплейсами и краудфандинговыми площадками, а также создал условия для проникновения новых финансовых продуктов, подчеркнула Фроловичева.

Помимо "Атомайз", заявку на включение в реестр операторов информационных систем подавал партнер "Трансмашхолдинга" компания "Лайтхаус".

"Мы положительно оцениваем появление первого игрока на новом рынке, так как закон вступил в силу уже больше года назад, а в регулируемой плоскости субъектов не было, и потенциальные участники рынка могли потерять заинтересованность в этом направлении. При этом мы в свою очередь рассчитываем, что в ближайшем времени и мы так же успешно пройдем все соответствующие процедуры", - сказал генеральный директор ООО "Лайтхаус" Денис Иорданиди.

В системе, которую разрабатывает "Лайтхаус", как планируется, будут обращаться права на получение денежных средств, предусмотренные законом о ЦФА. "С ЦФА будут совершаться сделки, предусмотренные действующим законодательством, включая сделки купли-продажи за денежные средства. Криптовалюты в нашей системе не будет", - сказал Иорданиди.

Интерес к работе с ЦФА высказывали также Сбербанк, "ВТБ Капитал Инвестиции" и ПСБ. Сбербанк заявлял о намерениях по запуску своей блокчейн-платформы, а "ВТБ Капитал Инвестиции" планируют предложить квалифицированным инвесторам ЦФА с базисом в виде долговых обязательств или товаров, используя инфраструктуру других игроков. Как только эти операторы пройдут регистрацию в ЦБ для получения права на работу с цифровыми активами и будет решена проблема двойного обложения налогом на прибыль от операции с цифровыми активами, структура ВТБ будет готова к совместной работе, говорил ранее старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов.

В российской практике под ЦФА подразумевается выпуск обеспеченных каким-либо базисным активом цифровых токенов: security-токенов (ч.2 ст.1 закона о ЦФА), стейблкоинов (ч.6 ст.1 закона о ЦФА) и utility-токенов (ст.8 закона о краудфандинге). Они могут выпускаться на специальных платформах по выпуску и обмену ЦФА, реестр которых ведет ЦБ.