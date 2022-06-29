Запущен первый российский токен на авторизованной ЦБ блокчейн-платформе

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Российская блокчейн-платформа "Лайтхаус" (занимается разработкой цифровой финансовой экосистемы вместе с "Трансмашхолдингом") и "ВТБ Факторинг" запустили в пилотном режиме первый цифровой токен в России, сообщил председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Вчера мне прислали смс-ку о том, что ТМХ осуществил первый выпуск цифровых активов, в пилотном варианте, но процесс пошел, - сказал он на Петербургском международном юридическом форуме. - Надеюсь подготовленные нами поправки в закон о цифровых финансовых активах позволят более активно выпускать эти новые инструменты для нашего рынка".

"Этот выпуск ЦФА можно сравнить с эмиссией краткосрочных коммерческих облигаций, где в качестве обеспечения выступают денежные требования. В рамках сделки пул коммерческой задолженности эмитента был токенизирован на платформе оператора информационной системы "Лайтхаус", после чего "ВТБ Факторинг" выкупил данный выпуск ЦФА. Таким образом, была произведена первая эмиссия и размещение цифровых финансовых активов, обеспеченных денежными требованиями", - пояснили в "ВТБ Факторинге" детали сделки.

В компании считают, что благодаря токенизации коммерческой задолженности компании получают возможность кратно сократить сроки получения финансирования при относительно низких операционных издержках.

По словам генерального директора "ВТБ Факторинга" Антона Мусатова, новая технология финансирования коммерческой задолженности также значительно упрощает российскому бизнесу доступ к капиталу для решения операционных задач. "В отличие от стандартной факторинговой процедуры для уступки коммерческой задолженности клиенту не нужно заключать договор на обслуживание. Достаточно решения эмитента выпустить ЦФА на цифровой платформе и согласия фактора на его приобретение", - сказал он.

"Процедура эмиссии происходит мгновенно при минимальном документарном сопровождении. Уверены, что первый успешный опыт выпуска ЦФА не только способствует появлению в России нового финансового инструмента, но и положит начало инновационной бизнес-практике по работе с заемным капиталом для многих заинтересованных компаний в России", - считает генеральный директор "Лайтхаус" Денис Иорданиди.

На прошлой неделе первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин призвал банки и компании активнее регистрировать в России собственные платформы по выпуску ЦФА и пообещал поддержку регулятора.

"Мы действительно признаем ЦФА и считаем, что это один из наиболее перспективных инструментов финансового рынка, который может помочь не только внутри нашей страны продолжать развивать финансовый рынок, но и, возможно, будет одним из действенных инструментов для обеспечения международных расчетов, обеспечения оплаты поставок за рубеж и наоборот, оплаты поставок из-за рубежа", - сказал он на Чебоксарском экономическом форуме.

Сейчас в реестре операторов информационных систем по выпуску ЦФА, который ведет ЦБ, находится три компании: блокчейн-платформа Atomyze (компания "Интеррос", входит в состав консорциума ее инвесторов), площадка Сбербанка и финтех-компания "Лайтхаус", совместно с "Трансмашхолдингом" (ТМХ) занимающаяся разработкой цифровой финансовой экосистемы. Как пояснял ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, обсуждается включение в реестр еще двух компаний - Газпромбанк и Альфа-банк.