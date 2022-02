Акции технологических гигантов США теряют привлекательность в глазах инвесторов

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Инвесторы пересматривают подход к торговле акциями крупных американских технологических компаний после волатильной недели, сопровождавшейся резким колебанием цен, пишет The Wall Street Journal.

Теперь участники рынка начинают внимательнее анализировать лидеров роста и падения, пытаясь понять, бумаги каких компаний имеют потенциал для роста в следующем году.

Акции Meta Platforms Inc., Apple Inc., Amazon.com Inc., Netflix Inc. и Alphabet Inc., входящие в так называемую группу FAANG, за прошедшие три года продемонстрировали существенный и схожий рост. Между тем с начала 2022 года бумаги всех пяти компаний дешевеют.

Индикатор FANG+, отслеживающий эти и ряд других акций, с начала года рухнул на 10%, демонстрируя динамику хуже рынка. Некоторые акции, входящие в индекс, включая Netflix и Meta, упали как минимум на 38% с рекордных пиков. В свою очередь, индекс S&P 500 опустился на 6,2% по сравнению с рекордным значением.

"Как группа, эти акции были очень устойчивыми в последние 10 с лишним лет", - говорит директор по инвестициям Barrett Asset Management Эми Конг, которую цитирует WSJ. "Сейчас мы наблюдаем появление трещин", - отметила эксперт.

Разочаровывающие квартальные результаты Meta привели к тому, что рыночная стоимость владельца Facebook и Instagram сократилась более чем на $230 млрд. Это максимальное падение за одну сессию за всю историю торгов акциями американскими компаниями.

Топ-менеджеры ряда технологических гигантов предупреждают о возможном замедлении темпов роста показателей по сравнению со стремительным подъемом в предыдущие годы. Так, руководство Meta предупредило, что пользователи стали тратить меньше времени на наиболее прибыльные сервисы компании и что оно ожидает замедления темпов роста выручки.

В свою очередь, стриминговый сервис Netflix сообщил, что рост числа подписчиков в текущем квартале будет слабее ожиданий. Вслед за этим бумаги компании рухнули на 22%, что стало их максимальным падением за одну сессию с 2012 года.

Волатильности акций технологических гигантов способствует не только сезон отчетности. Сектор находится под давлением с начала года, поскольку многие инвесторы готовятся к тому, что Федеральная резервная система (ФРС) США повысит процентные ставки в марте.

Эти ожидания привели к росту доходности US Treasuries до максимумов с 2019 года и распродаже акций технологического сектора. Более высокая доходность гособлигаций снижает привлекательность этих бумаг.

В ближайшие дни инвесторы будут оценивать квартальные отчеты таких компаний, как Twitter Inc. и Uber Technologies Inc., на предмет признаков замедления темпов роста.