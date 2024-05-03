Sony Pictures и Apollo сделали Paramount предложение о покупке за $26 млрд

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Sony Pictures и фонд прямых инвестиций Apollo Global Management сделали предложение о покупке медиакомпании Paramount Global за $26 млрд денежными средствами, пишет The Wall Street Journal.

По слова источников газеты, предложение рассматривается как отправная точка для переговоров и не является обязывающим. Оно учитывает долг Paramount в размере $14,6 млрд.

В соответствии с условиями предложения, Sony получит крупную мажоритарную долю в Paramount, а Apollo - миноритарную долю.

Ранее в этом году Apollo попыталась самостоятельно купить Paramount, однако последняя предпочла начать эксклюзивные переговоры с медиакомпанией Skydance Дэвида Эллисона, сына основателя Oracle Ларри Эллисона.

Ряд акционеров Paramount выступает против сделки со Skydance. В конце апреля Paramount сообщила об отставке главного исполнительного директора Боба Бэкиша, противившегося этой сделке.

Срок эксклюзивности переговоров Paramount со Skydance истекает в пятницу, после чего компания может начать обсуждение сделки с другими претендентами.

Киностудии Paramount принадлежат такие франшизы, как "Лучший стрелок" (Top Gun) и "Губка Боб Квадратные Штаны", а также телеканалы под брендом CBS (включая спортивные и новостные), Comedy Central, MTV и Nickelodeon, стриминговые сервисы, телеканалы в Великобритании, Австралии, Индии и Аргентине.

Акции Paramount подорожали на 13% в четверг. С начала текущего года их стоимость снизилась на 6,3%.