Продажи текилы в США выросли на 30% и могут вскоре превысить продажи водки

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Продажи текилы и мескаля в США в 2021 году увеличились на 30,1% по сравнению с предыдущим годом, до $5,2 млрд, следует из данных Совета по дистиллированным спиртным напиткам (Distilled Spirits Council, DISCUS) США.

Таким образом алкогольные напитки, получаемые из сока агавы, заняли второе место по продажам в стране после водки. Всего водки в минувшем году было реализовано на $7,3 млрд. При чем водка является самым продаваемым алкогольным напитком в Соединенных Штатах с 1970-х годов.

Ежегодно продажи текилы составляют примерно на $2 млрд меньше, чем продажи водки. Однако у текилы есть потенциал выйти на первое место в течение нескольких лет, пишет CNBC. Так Diageo Plc, крупнейший в мире производитель алкогольных напитков, прогнозирует, что продажи текилы будут расти быстрее, чем продажи других наименований продукции в следующие 5-10 лет. В первом полугодии 2022 фингода, завершившемся 31 декабря, выручка компании от реализации текилы подскочила на 56% в годовом выражении.

Основным драйвером роста продаж является высококачественная текила, отметила глава DISCUS Кристин Локачио. "Текила используется не только для "Маргариты". Существует очень много видов высококлассной текилы, которую можно пить и смаковать, как и многие другие высококачественные продукты, такие как виски, коньяк, бурбон и элитный ром", - сказала она.

Локачио также отметила, что популяризации текилы способствует и то, что многие знаменитости запускают собственное производство напитка. Так, например, в 2017 году актер Джордж Клуни продал права на производство текилы под маркой Casamigos британской Diageo за $1 млрд. В прошлом году Constellation Brands инвестировала в организацию производства мескаля Dos Hombres актерами из сериала "Во все тяжкие" Аароном Полом и Брайаном Крэнстоном. Свои марки текилы запустили также актер Дуэйн Джонсон и модель Кендалл Дженер.