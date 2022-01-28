Песков назвал шуткой реплику Нуланд о прокачке водки по "Северному потоку 2"

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Кремле уверены, что реплика заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, связанная с поставками водки по газопроводу "Северный поток 2", была шуткой.

В ходе общения с прессой пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова попросили прокомментировать реплику Нуланд, сказанную в ответ на вопрос журналиста о том, что "Северный поток" готов к прокачке чего угодно, в том числе газа, оливкового масла или водки.

"Нуланд такого заявления не делала. Я не склонен к тому, чтобы защищать госпожу Нуланд, она не относится к нашим большим друзьям, скорее, к нашим большим критикам, но все-таки она такого заявления не делала. Она пошутила на реплику журналиста, и это не является заявлением", - сказал Песков.

То, что Нуланд согласилась с этим тезисом журналиста, заметил пресс-секретарь президента РФ, являлось шуткой. "Давайте не будем с вами заходиться в экстазе. Хотя бы хоть какие-то попытки шутить - это уже позитив этой ситуации. Лучше пусть они шутят, чем занимаются нагнетанием напряженности в Европе", - сказал Песков.