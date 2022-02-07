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Две американские авиакомпании объединятся в рамках сделки на $6,6 млрд

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Американские авиакомпании Spirit Airlines и Frontier Group Holdings заключили сделку по слиянию стоимостью $6,6 млрд, говорится в сообщении компаний.

Согласно условиям сделки, акционеры Spirit получат 1,9126 акции Frontier и $2,13 денежными средствами за каждую принадлежащую им бумагу компании. Это соответствует премии в размере 19% к цене бумаг Spirit на закрытие торгов в пятницу.

В рамках сделки стоимость акционерного капитала Spirit оценивается в $2,9 млрд.

Ожидается, что сделка будет закрыта во втором полугодии текущего года. В результате будет создана одна из лидирующих в США бюджетных авиакомпаний.

Годовая выручка объединенной компании составил около $5,3 млрд, показатель основывается на финансовых результатах авиаперевозчиков за 2021 год.

Акции Spirit в ходе предварительных торгов в понедельник дорожают на 11,4%, цена бумаг Frontier уменьшается на 1,5%.

Spirit Airlines Frontier Group Holdings США

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