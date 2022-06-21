JetBlue улучшила предложение о покупке Spirit Airlines

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Американская авиакомпания JetBlue Airways Corp улучшила предложение о покупке Spirit Airlines Inc., надеясь таким образом выиграть конкуренцию за компанию у другого претендента на ее приобретение, Frontier Group Holdings Inc.

Теперь JetBlue готова заплатить $33,50 за акцию Spirit вместо предлагавшихся ранее $31,50, говорится в сообщении компании.

Также JetBlue пообещала продать часть активов в рамках сделки, чтобы улучшить синергию, и подтвердила намерение выплатить Spirit компенсацию в размере $350 млн в случае отказа регуляторов одобрить сделку.

Совет директоров Spirit в настоящее время рассматривает предложения JetBlue и Frontier и планирует озвучить свое мнение к собранию акционеров, назначенному на 30 июня.