Рубль укрепился к доллару и евро на ожиданиях от переговоров Путина и Макрона

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Доллар и евро дешевели на "Московской бирже" к рублю в понедельник вечером на фоне дорогой нефти и в ожидании итогов двусторонних переговоров между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном.

К 19:00 доллар дешевел на 23,5 копейки, до 75,6 рубля. Евро дешевел на 43,25 копейки, до 86,5 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 32,39 копейки - до 80,5 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает укрепляться к доллару и евро на вечерних торгах. Участники рынка надеются на снижение напряженности вокруг России и ждут новостей о переговорах Путина и Макрона. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что главными темами переговоров станут ситуация вокруг Украины и российская инициатива о гарантиях безопасности.

Как ожидается, после переговоров в Москве Макрон отправится в Киев, где 8 февраля встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Путин 15 февраля примет в Кремле канцлера Германии Олафа Шольца и они обсудят те же темы. Шольц встретится в Зеленским 14 февраля. 7 февраля канцлер Германии будет находиться в Вашингтоне, где обсудит ситуацию вокруг Украины с президентом США Джозефом Байденом.

На этой неделе внимание мировых рынков будет направлено на данные о динамике потребительских цен в Соединенных Штатах в январе, которые будут опубликованы в четверг. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что потребительские цены в США в прошлом месяцев выросли на 7,3% в годовом выражении и на 0,5% относительно декабря.

Ускорение инфляции и активное восстановление рынка труда могут стать весомыми аргументами для Федрезерва в пользу ужесточения денежно-кредитной политики.

Количество рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 467 тысяч, сообщило в пятницу Минтруда. По пересмотренным данным, в декабре показатель вырос на 510 тысяч, а не на 199 тысяч, как сообщалось ранее. Безработица в стране в январе поднялась до 4% по сравнению с 3,9% в предыдущий месяц.

Эксперты в среднем прогнозировали повышение числа рабочих мест на 125 тысяч (после изначально объявленного повышения на 199 тысяч в декабре), при этом не ожидали изменения уровня безработицы.

Неожиданно резкий рост количества рабочих мест произошел вопреки распространению нового штамма "омикрон". Некоторые эксперты не исключали вероятности, что в январе может произойти даже сокращение этого показателя, отмечает MarketWatch.

Кроме того, глобальные инвесторы продолжают анализировать итоги первого в этом году заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), подведенные на прошлой неделе. ЕЦБ сохранил основные параметры денежно-кредитной политики без изменений, включая базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам на уровне минус 0,5% и ставку по маржинальным кредитам на уровне 0,25%.

Председатель Центробанка Нидерландов и член правления ЕЦБ Клаас Кнот в воскресенье заявил, что он ожидает первого подъема ставки на 25 базисных пунктов в четвертом квартале текущего года. При этом он прогнозирует, что инфляция будет оставаться выше 4% в течение большей части 2022 года. В январе потребительские цены в еврозоне выросли на 5,1% в годовом выражении, что превысило более чем вдвое целевой показатель инфляции ЕЦБ на уровне 2%.

Кнот также добавил, что ждет второго подъема ставки весной 2023 года.

Котировки нефти снижаются в понедельник после обновления максимума за семь лет. К 19:00 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,3% - до $92,99 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на 0,93% - до $91,45 за баррель.

Котировки впервые обновили семилетние рекорды в ходе сессии в пятницу из-за сохраняющегося беспокойства вследствие геополитических рисков и способности ОПЕК осуществлять поставки в достаточном объеме, а также из-за похолоданий в США.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" управляющий активами УК ПСБ Андрей Алексеев, на прошлой неделе рубль укрепился на фоне снижения оценки российского риска на рынке, как следствие, российский CDS 5Y вернулся к 200 пунктам. "С фундаментальной точки зрения все по-прежнему способствует дальнейшему укреплению рубля: рекордные цены на нефть обеспечивают мощный приток валютной выручки, внутренний спрос на валюту достаточно низкий, а ЦБ России уже обогнал западных регуляторов в плане повышения процентных ставок для борьбы с инфляцией. Сейчас курс пары "доллар-рубль" торгуется ниже технически значимого уровня 76 руб./$1", - говорит Алексеев.

"Рубль подрастает после выходных. Поддержку оказывают котировки марки Brent. Аппетит к рисковым активам, позиция доллара на международной арене и новостной фон будут определять дальнейшую динамику пары "доллар-рубль". Кроме того, решение ЦБ РФ о повышении ключевой ставки также может быть благоприятно для национальной валюты. В краткосрочной перспективе мы ожидаем рубль в диапазоне 74,0-77,0 за доллар", - отмечает аналитик "Сбер Управление активами" Александра Овчинникова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 ) Банк России понизил официальный курс доллара на 8 февраля на 37,03 копейки, до 75,6806 рубля и понизил курс евро на 59,82 копейки, до 86,5181 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в понедельник на 35,48 копейки по отношению к пятнице и составил 75,6119 рубля/$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 упал на 40,23 копейки и составил 75,6239 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 870,376 млн, из которых $530,854 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 339,522 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 55,54 копейки, до 86,4665 рубля за евро. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 66,51 копейки, подешевев до 86,4468 рубля. Объем торгов евро к этому моменту составил 606,382 млн евро, из которых 206,845 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 399,537 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" уменьшилась на 11 базисных пунктов (б.п.) - до 8,37% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 8,7% годовых. Ставка на срок 1 месяц повысилась на 2 б.п. - до 9,15% годовых, в то время как ставки на сроки 3 и 6 месяцев не изменились относительно пятницы, оставшись на отметках 10,15% и 10,24% годовых соответственно.