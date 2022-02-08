США отменят трамповские пошлины на импорт стали из Японии с 1 апреля

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Администрация США c 1 апреля отменит пошлины на импорт стали из Японии, введенные администрацией предыдущего президента - Дональда Трампа. Двустороннее соглашение позволит Японии ежегодно поставлять в Штаты 1,25 млн тонн стали, которые не будут облагаться пошлинами, пишетThe Wall Street Journal.

Это соответствует объемам стали, которые Япония продала в США в 2018 и 2019 годах.

Отмена пошлин поможет снизить затраты на импорт стали для американских покупателей, однако, поскольку для поставок свыше согласованного объема пошлины сохранятся, стимулов для наращивания закупок у компаний не будет, отмечают в администрации президента США Джо Байдена.

Похожее соглашение Штаты заключили в октябре прошлого года с Евросоюзом, отмечает WSJ.

"Соглашение с Японией вместе с договоренностями, достигнутыми в прошлом году с Евросоюзом, поможет нам бороться с неконкурентными действиями Китая в сталелитейной отрасли", - заявила в понедельник торговый представитель США Кэтрин Тай.

Глава Американского института черной металлургии Кевин Демпси одобрил соглашение с Японией, отметив, что сохранение пошлин для импорта стали сверх установленного порога "предотвратит очередной рост импорта, который мог бы подорвать нашу отрасль и уничтожить хорошо оплачиваемые рабочие места".

Администрация Трампа в 2018 году ввела 25%-ную пошлину на импорт стали и 10%-ную пошлину на импорт алюминия из ряда стран, включая государства ЕС и Японию.

Соглашение об отмене пошлин на японский алюминий еще не достигнуто.