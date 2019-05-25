Трамп начнет официальный визит в Японию

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп прибывает в субботу в Японию с официальным визитом.

"На "Борту номер один" мы вместе с первой леди направляемся в Японию, и я с нетерпением жду, когда от имени Соединенных Штатов смогу воздать почести Его Величеству Императору Японии. Я также буду обсуждать вопросы торговли и обороны со своим другом, премьер-министром Синдзо Абэ", - написал Трамп накануне в Twitter.

Американский президент станет первым зарубежным лидером, приезжающим в страну после того, как 1 мая император Нарухито, старший сын отрекшегося в апреле от престола 125-го императора Японии Акихито, взошел на трон.

В пятницу Абэ встретился с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном и обсудил с ним подробности предстоящего визита Трампа.

Белый дом ранее сообщал, что в ходе четырехдневного визита, который завершится во вторник, 28 мая, японский император даст торжественный обед в честь Трампа. Кроме того, президент США посетит турнир по сумо, на котором вручит специальный кубок победителю. В этот же день он сыграет в гольф с премьер-министром Абэ, проведет с ним совместную пресс-конференцию, а также отправится на американскую военно-морскую базу.

Северная Корея

Как ожидается, Трамп и Абэ обсудят северокорейскую проблематику. Американские СМИ отмечают, что дипломатические усилия Трампа в отношении Пхеньяна, "в какие-то моменты вызывали глубокую обеспокоенность японских чиновников". Эксперты полагают, что в ходе встреч с Трампом, и даже во время игры в гольф, Абэ попробует получить от Трампа заверения, что США сохранят жесткую позицию по отношению к Северной Корее.

Японское руководство выражало обеспокоенность в начале мая, когда Северная Корея возобновила испытания ракет малой дальности после длительного периода относительного затишья. В то время как Трамп и другие официальные лица США придерживались сдержанного подхода к испытаниям, заявив, что дипломатические отношения с лидером Ким Чен Ыном продолжаются, Япония заняла более жесткую позицию, заявив, что этот шаг нарушил резолюции ООН.

Абэ регулярно призывает Трампа поддерживать давление на Пхеньян, особенно в том, что касается японских граждан, которые, по мнению Токио, были похищены северокорейским режимом несколько десятилетий назад. И хотя Токио не противостоит дипломатическим усилиям американского президента, у японской стороны есть опасения, что достижение ядерного соглашения с КНДР может привести к выводу американских войск из региона.

Торговля

Торговые отношения Вашингтона и Токио также складываются не лучшим образом. Так, в январе 2017 года Трамп заявил, что подписал меморандум о запуске процесса выхода страны из Транстихоокеанского партнерства (TPP), в котором участвовали 12 стран, и за который выступала Япония. По логике Токио, этот торговый блок мог бы стать противовесом Китаю. Вместо этого Трамп заявил о своем предпочтении вести переговоры о торговых соглашениях один на один, в том числе с Японией.

На прошлой неделе Трамп принял решение отложить на 180 дней введение 25%-ных пошлин на импорт автомобилей, произведенных в ЕС и Японии. Американский президент поручил торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру организовать переговоры с ЕС и Японией для того, чтобы "устранить угрозу национальной безопасности, связанную с импортом автомобилей и некоторых автозапчастей из Европейского союза, Японии и любых других стран".

Кроме того, Трамп отменил пошлины на сталь и алюминий для Канады и Мексики, но сохранил пошлины на японские металлы, несмотря на протесты Абэ. Трамп настоял на том, что дефицит торгового баланса объемом $68млрд с Японией должен быть сокращен, и он давно придерживается мнения об этой стране как о серьезном экономическом сопернике. В 1987 году Трамп даже разместил в газете рекламную заметку, в которой говорилось, что "Япония и другие страны пользуются США".

Однако высокопоставленный представитель администрации США заявил CNN, что "цель этой поездки состоит не в том, чтобы сфокусироваться на торговле". "Суть визита в том, чтобы стать гостями Их Величества", - сказал чиновник.