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Российским стройкам не хватает до 2 млн мигрантов

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Сейчас в российской строительной отрасли дефицит иностранной рабочей силы составляет от 1,5 до 2 млн человек для сохранения прежних объемов строительства, заявил журналистам глава Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

"В сложившейся ситуации, очевидно, что стройка не справится без привлечения иностранной рабочей силы", - сказал он и добавил, что и в ближайшем будущем отказаться от мигрантов не получится.

"Нужно системно наращивать объемы подготовки отечественных специалистов, привлекать в отрасль молодежь, восполняя этот дефицит и повышать производительность труда, но это работа требует времени", - отметил Глушков.

При этом, по его словам, уже сегодня нехватка рабочих и рост зарплат в отрасли приводит к оптимизации и интенсификации строительных процессов. "Там где раньше работали два или три мигранта, сейчас застройщику выгоднее использовать машины и механизмы", - объяснил глава объединения.

Дефицит строителей в России возник в условиях пандемии, в том числе из-за закрытия границ. В разные периоды Минстрой оценивал нехватку рабочих в пределах от 1,2 до 5 млн человек. Ведомство продолжает дорабатывать механизм организации ввоза в страну гастарбайтеров для решения проблемы.

В сентябре 2021 года в Минстрое говорили, что планируют завезти 10 тысяч специалистов из Узбекистана по оптимизированной схеме - с вакцинацией работников на территории выпускающей страны.

Чиновники мэрии Москвы с осени 2021 года начали говорить о стремлении сократить наем иностранцев на городские стройки и в сфере ЖКХ. 1 ноября заммэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что поручил чиновникам стройкомплекса и подрядчикам подготовить план мер, которые позволят отказаться от использования иностранных рабочих на стройках. 17 ноября мэр Сергей Собянин заявил, что поручил подрядчикам строек программы реновации уменьшить число рабочих-иностранцев.

Минстрой НОСТРОЙ Антон Глушков коронавирус

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