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Члены СПЧ направили рекомендации по мигрантам в Совет безопасности и МВД РФ

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Члены Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) направили практические рекомендации по ситуации с мигрантами в Совет безопасности РФ и МВД, сообщил "Интерфаксу" в среду член СПЧ Кирилл Кабанов.

По его словам, в СПЧ считают, что либерализация миграционного законодательства невозможна, поскольку есть проблемы при существующем в стране количестве мигрантов.

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Кабанов отметил, что необходимо усилить контроль за нахождением мигрантов, а также ужесточить порядок обоснования со стороны работодателей, как это делается, к примеру, в Калужской области и других регионах. "Нам необходимо сейчас увеличить количество привлекаемых внутренних трудовых резервов и отработать механизмы создания специальных агентств, которые будут привлекать людей. Мы уверены, что это исправит ситуацию", - заявил член Совета.

Он добавил, что многие работодатели в России привыкли работать с мигрантами. "Это не такая дешевая рабочая сила, просто там есть отработанный механизм уклонения от уплаты налогов", - сказал Кабанов.

"Негативные процессы, которые происходят в совершенно толерантных регионах, таких как Татарстан или Дагестан, - это результат нарушения баланса. Не только национального, но и этнического, культурного баланса", - заявил член Совета.

Кабанов отметил, что в рекомендациях СПЧ призывает изменить программу переселения соотечественников. "Также мы направили рекомендации по поводу того, что в случае совершения преступлений мигранты могут лишиться гражданства, к примеру, в течение десяти лет", - сказал он.

Член Совета отметил, что семьи мигрантов в большинстве случаев многодетные, и они получают соответствующие пособия и льготы. В связи с этим есть нагрузка на социальные системы страны, в том числе на медицину и образование.

Кроме того, по его словам, в СПЧ считают, что нужно проверять процедуру выдачи гражданства, потому что "это стало коммерческой историей".

СПЧ Кирилл Кабанов МВД РФ Совбез РФ

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