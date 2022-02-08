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Нефть Brent подешевела до $90,67 за баррель

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок падают в ходе торгов во вторник, в фокусе - переговоры Вашингтона и Тегерана по иранской ядерной программе.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:20 по московскому времени подешевели на $2,02 (2,18%) - до $90,67 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на $1,73 (1,89%) - до $89,59 за баррель.

Переговоры о ядерной сделке с Ираном возобновятся 8 февраля. В случае удачного исхода переговоров страна сможет возобновить экспорт нефти, увеличив глобальное предложение.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что администрация президента США Джо Байдена отменила ряд санкций в отношении гражданских атомных проектов в Иране, пытаясь вернуть Тегеран к соблюдению условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе республики, принятого в 2015 году.

"Опасения по поводу предложения, возможно, начинают стихать, поскольку рынок видит сигналы прогресса на переговорах США с Ираном, из-за чего цены на нефть чуть упали, но остаются выше отметки в $90 за баррель", - написала старший аналитик Rystad Energy Луиза Диксон.

Однако сохраняющаяся геополитическая напряженность вокруг Украины, невысокий уровень мировых поставок топлива и неспособность ряда стран ОПЕК+ нарастить добычу до согласованных уровней продолжают оказывать поддержку ценам.

нефть

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