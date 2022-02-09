Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:24Заразились
на 08.02В России 13 147 666+165 643В мире 400 700 805+3 028 802

Brent подорожала до $91,22 за баррель

Brent подорожала до $91,22 за баррель
Фото: Getty Images

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В среду котировки нефти возобновили рост на данных Американского института нефти о снижении резервов топлива в США на неделе, завершившейся 4 февраля, сократились на 2,025 млн баррелей после уменьшения на 1,645 млн баррелей неделей ранее.

Если это подтвердят данные Минэнерго США, снижение запасов будет отмечено три недели кряду. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют недельное увеличение запасов нефти в Штатах на 100 тысяч баррелей, запасов бензина - на 1,4 млн баррелей, а также снижение запасов дистиллятов на 600 тысяч баррелей.

К 8:10 по московскому времени апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,44 (0,48%), до $91,22 за баррель. За вторник Brent подешевела на $1,91 (2,1%) - до $90,78 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,45 (0,5%), до $89,81 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $1,96 (2,2%), до $89,36 за баррель.

Цены на нефть вернулись к росту в среду после снижения по итогам двух предыдущих сессий, находятся вблизи семилетних максимумов.

"Несмотря на то что настрой нефтяного рынка остается конструктивным, есть ряд факторов, которые могут создать понижательное давление", - отмечает Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING Groep NV. Снижению цен может способствовать деэскалация конфликта между Россией и Украиной, а также прогресс в переговорах по ядерной программе Ирана, говорит эксперт.

Brent WTI API Минэнерго США Иран Украина

Новости по теме

Новости

Борис Добродеев возглавил USM Telecom

Рубль слабо меняется к доллару и евро на старте торгов на фоне геополитического "затишья"

Правительство представило концепцию легализации оборота криптовалют в РФ. Обобщение

Правительство представило концепцию легализации оборота криптовалют в РФ. Обобщение

Власти США изъяли украденные в 2016 году биткойны на рекордные $3,6 млрд

Посол РФ в Германии призвал не увязывать запуск "СП-2" с политикой

Посол РФ в Германии призвал не увязывать запуск "СП-2" с политикой

Правительство утвердило концепцию регулирования криптовалют

Суд снизил срок бывшему гендиректору РКЦ "Прогресс" по делу о растрате

"Газпром" пожаловался, что Молдавия назначила аудитора долга без учета его мнения

"Газпром" пожаловался, что Молдавия назначила аудитора долга без учета его мнения

Доллар опустился ниже 75 рублей впервые с 13 января

Доллар опустился ниже 75 рублей впервые с 13 января

Spotify открыл представительство в России по закону о "приземлении"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });