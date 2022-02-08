Квота на экспорт зерна из РФ распределена между 206 компаниями

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Квота на экспорт пшеницы из России в объеме 11 млн тонн распределена между 206 компаниями, следует из приказа Минсельхоза, с которым ознакомился "Интерфакс".

В том числе право на экспорт пшеницы получили 163 компании. Квота на поставки пшеницы в рамках общей квоты составляет 8 млн тонн.

Согласно приказу, квота на экспорт кукурузы, ржи и ячменя распределена между 176 компаниями. Большинство экспортеров получили доли в квотах на все виды зерна.

Квота начнет действовать с 15 февраля, завершится 30 июня.

РФ начала квотировать экспорт зерна в 2020 году. Эта мера декларируется как защита от резких колебаний цен на мировом рынке. Первая составляла 7 млн тонн и действовала с 1 апреля по 30 июня. В 2021 году квота действовала с 15 февраля по 30 июня. Ее объем составлял 17,5 млн тонн. В ее рамках экспорт пшеницы облагался пошлиной в размере 25 евро за тонну. С 1 марта она была повышена до 50 евро за тонну. С 15 марта экспортная пошлина на кукурузу составила 25 евро, на ячмень - 10 евро за тонну. Все эти пошлины действовали до 1 июня. Со 2 июня начала действовать бессрочная "плавающая" пошлина на пшеницу, ячмень и кукурузу (так называемый "зерновой демпфер").

Нововведением 2022 года является выделение отдельной квоты на пшеницу.

В конце декабря 2021 года правительство приняло постановление, в соответствии с которым квоты на экспорт зерна становится ежегодной и будет действовать с 15 февраля по 30 июня.

По прогнозу Минсельхоза, экспорт зерна в этом сельхозгоду (июль 2021 - июнь 2022 гг.) составит 45-48 млн тонн (в том числе 37 млн тонн пшеницы - по данным Центра оценки качества зерна). В прошлом сельхозгоду (закончился 30 июня 2021 года) было экспортировано 49 млн тонн, в том числе 38,4 млн тонн пшеницы.