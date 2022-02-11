РФ с начала года в 2,5 раза снизила суточные отгрузки зерна на экспорт

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - РФ с начала года резко снизила суточные отгрузки зерна на экспорт, сокращается число компаний-экспортеров, конкурентоспособность российской продукции падает, следует из мониторинга Российского зернового союза.

"Резкое снижение отгрузок отмечается с декабря прошлого года, в январе и феврале эта тенденция продолжилась. В январе грузили порядка 68 тыс. тонн зерна в сутки, в том числе 55,6 тыс. тонн пшеницы, для сравнения - в январе прошлого года эти показатели составляли 160 тыс. тонн и 135 тыс. тонн соответственно, - сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина. - В первой декаде февраля показатель остался практически на уровне января этого года - 67 тыс. тонн зерна, в том числе 57 тыс. тонн пшеницы, но это гораздо меньше, чем годом ранее, - 172 тыс. тонн зерна, в том числе 147,5 тыс. тонн пшеницы".

По ее словам, такое резкое снижение экспорта может быть связано с тем, что основные объемы уже отгружены, в настоящее время в свободной продаже находится ограниченное количество зерна.

Как сообщила Тюрина, в первой декаде февраля было экспортировано 667 тыс. тонн зерна, в том числе 570 тыс. тонн пшеницы, 28,4 тыс. тонн ячменя и 69,2 тыс. тонн кукурузы. "Всего с начала сезона, с 1 июля 2021 года, по 10 февраля отгружено 31,6 млн тонн зерна, в том числе 27 млн тонн пшеницы, 3,067 млн тонн ячменя, 1,8 млн тонн кукурузы, - сказала она. - По сути, на оставшийся до конца сельхозгода период (до 30 июня 2022 года - ИФ) экспортный потенциал составляет 12,4 млн тонн зерна при ожидаемом экспорте за сезон в 44 млн тонн. Остаток по пшенице - 7,9 млн тонн при общем экспортном потенциале в 35 млн тонн, по ячменю - 1 млн 430 тыс. тонн, по кукурузе - 3 млн тонн".

При этом она напомнила, что квота на экспорт зерна, которая начнет действовать 15 февраля, составляет 11 млн тонн, в том числе 8 млн тонн пшеницы. Она будет действовать до 30 июня 2022 года.

Особенностью последнего времени Тюрина также назвала сокращение числа экспортеров. "Эта тенденция начала активно проявляться после введения квотирования зерна и сейчас приобрела устойчивый характер. На 15 февраля 2021 года пшеницу экспортировали 124 компании, в марте их было 28, в январе этого года - 24, а в первой декаде февраля - всего 11, - сказала она. - Минимальное количество экспортеров приходится, как правило, на апрель-май - в прошлом году их было 22, в этом году, думаю, будет 10-15". При этом эксперт сообщила, что кукурузу в первой декаде февраля отгружали 10 компаний, ячмень - две.

Основными покупателями российского зерна в этот период были Египет, Иран, Судан, Ливия, Турция.

Говоря о ценовой ситуации, Тюрина сообщила, что в целом на мировом рынке стоимость пшеницы снижается. "С 1 февраля французская пшеница подешевела на 2,2%, американская - на 3,8%, российская (FOB) - на 1,6% и сегодня ее цена составляет $315 за тонну", - сказала она.

"Снизились и другие индикаторы, которые мы отлеживаем. Так, индекс Союза экспортеров зерна уже ниже 16 тыс. рублей за тонну, хотя в конце января он был на уровне 16,45 тыс. рублей. Цены на аукционах, которые "Объединенная зерновая компания" проводит на НТБ, снизились на 3% и приближаются к 16 тыс. рублей за тонну, - сообщила Тюрина. - Падает и конкурентоспособность российской пшеницы. Традиционно экспорт растет в ситуации, когда наша пшеница на 3-5% дешевле французской. Сегодня поставки из Франции, которая является одним из основных конкурентов, идут по $310, из России - по $315 за тонну. Это достаточно тревожный индикатор".

Еще одним значимым сигналом рынка Тюрина назвала серьезное снижение цены - до $288 за тонну - на украинскую пшеницу, которая также является конкурентом российского зерна. "Снижение конкурентоспособности отмечается с конца декабря, она продолжилась в январе и в первой декаде февраля, и это один из факторов, который приводит к сокращению экспорта", - считает она.