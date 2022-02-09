Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,6% благодаря внешнему позитиву

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду ростом цен большинства blue chips на фоне позитивных сигналов с мировых рынков капитала, а также снижения геополитической напряженности вокруг Украины; индекс МосБиржи на старте утренней сессии прибавил 0,6%, при этом лидерами роста выступили расписки OZON.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 3573,1 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" демонстрируют позитивную динамику в пределах 3,8%.

Подорожали акции "Яндекса" (+3,1%), АФК "Система" (+2%), ВТБ (+1,8%), "ММК" (+1,2%), "АЛРОСА" (+1,1%), "Аэрофлота" (+1,1%), Сбербанка (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "Русала" (+0,7%), Polymetal (+0,7%), "Газпрома" (+0,6%), "Московской биржи" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,4%), "Татнефти" (+0,3%), "МТС" (+0,3%), "Роснефти" (+0,2%), "Норникеля" (+0,1%). Выросли расписки OZON (+3,8%) и TCS Group Holding (+2,1%), "префы" Сбербанка (+1,2%) и "Сургутнефтегаза" (+0,2%).

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "НЛМК" (-0,2%), "Северстали" (-0,2%), "Полюса" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%).

Доллар США подрос до 75,03 руб./$1 (+0,2 рубля).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рост российских акций, наблюдаемый в начале торгов 9 февраля, является следствием высоких цен на нефть и надежд на продолжение снижения геополитических и санкционных рисков в отсутствие нового негатива на эту тематику. Участники торгов продолжают анализировать результаты визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Москву и Киев и его встречи с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан побеседовал по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, тем временем, сообщает Белый дом. "Они обсудили готовность США и НАТО продолжать диалог с Россией, чтобы найти дипломатический путь к деэскалации", - говорится в сообщении. "Они также подчеркнули готовность союзников защищаться от любой угрозы территории союзников по НАТО, в том числе путем укрепления восточного фланга", - добавили в администрации президента США.

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил группу сенаторов США, что газопровод "Северный поток 2" не будет запущен, если произойдет эскалация ситуации в Украине, заявил во вторник лидер меньшинства в сенате Митч Макконнелл. Между тем, в понедельник Шольц на совместной пресс-конференции с президентом США избегал прямого подтверждения того, что газопровод "Северный поток 2" будет остановлен в случае эскалации ситуации в Украине.

Американские фондовые индексы завершили существенным ростом торги во вторник, участники рынка следили за корпоративными новостями и оценивали данные о внешнеторговом балансе США. Значение Dow Jones Industrial Average во вторник увеличилось на 1,06% и достигло 35462,78 пункта, показав лучшую динамику за неделю. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 0,84% - до 4521,54 пункта. Nasdaq Composite подскочил на 1,28% и составил 14194,45 пункта.

Дефицит внешнеторгового баланса США в декабре повысился до $80,7 млрд по сравнению с пересмотренным ноябрьским показателем в $79,3 млрд, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения отрицательного сальдо баланса внешней торговли США до $83 млрд с ранее объявленных $80,2 млрд в ноябре.

Главной статистикой на этой неделе станет отчет о темпах роста потребительских цен в Соединенных Штатах в январе, который будет опубликован в четверг. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что инфляция в США в прошлом месяце ускорилась до 7,3%.

В Азии в среду динамика индексов акций также позитивная: австралийский индекс S&P/ASX 200 подрос на 0,3%, японский Nikkei 225 увеличился на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,25%, южнокорейский KOSPI - на 0,57%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,76%. Немного "плюсуют" также американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 поднялся на 0,17%).

Нефтяной рынок утром в среду корректируется вверх после падения по итогам предыдущих торгов. Давление на стоимость нефти оказало беспокойство рынка из-за напряженности вокруг Украины, а также распространения штамма COVID-19 "омикрон". Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 07:01 МСК составила $91,14 за баррель (+0,4% и -2,06% накануне), мартовский фьючерс на WTI стоит $89,67 за баррель (+0,35% и -2,15% во вторник).

Между тем Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2022 год с $74,95/барр. до $82,87/барр., следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA). Ведомство также повысило оценку стоимости Brent на 2023 год - с $67,5/барр. до $68,48/барр. По данным министерства, спотовые цены на Brent в январе 2022 года в среднем составили $87/барр., что на $12 больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.