Рынок акций РФ утром продолжает подъем благодаря геополитике

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ утром в среду продолжает подъем благодаря снижению геополитической напряженности вокруг Украины, а также позитивным сигналам с внешних фондовых площадок, индексы МосБиржи и РТС тестируют сопротивления 3600 и 1500 пунктов соответственно, обновляя максимумы с 17 января.

К 11:10 индекс МосБиржи составил 3601,28 пункта (+1,4%), индекс РТС - 1518,57 пункта (+2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 5,9%.

Доллар просел до 74,72 руб. (-0,29 рубля).

Подорожали акции "ММК" (+5,9%), расписки OZON (+5,8%), бумаги "Яндекса" (+5,3%), расписки TCS Group (+5,2%), акции АФК "Система" (+3,1%), "Северстали" (+3%), Сбербанка (+2,6% и +3% "префы"), "АЛРОСА" (+2,2%), ВТБ (+2,2%), "НЛМК" (+2%), "РусГидро" (+1,7%), UC Rusal (+1,7%), "Аэрофлота" (+1,5%), "Интер РАО" (+1,3%), "Газпром нефти" (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,9% и +0,5% "префы"), "Татнефти" (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), "Московской биржи" (+0,7%), "Норникеля" (+0,7%), "Магнита" (+0,6%), Polymetal (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%), "Роснефти" (+0,3%), "МТС" (+0,3%).

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), ПАО "Полюс" (-0,5%).

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан поговорил по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. "Они обсудили готовность США и НАТО продолжать диалог с Россией, чтобы найти дипломатический путь к деэскалации", - отметил Белый дом. "Они также подчеркнули готовность союзников защищать от любой угрозы территории союзников по НАТО, в том числе путем укрепления восточного фланга", - добавили в администрации президента США.

Франция, Германия и Польша - страны Веймарского треугольника - выступили с заявлением, в котором призывают Россию начать диалог по вопросам обеспечения безопасности на европейском континенте. Они подчеркнули, что готовы "конструктивно участвовать в переговорах по вопросам безопасности, представляющим взаимный интерес и ориентированных на результат".

Среди лидеров роста выступают акции Сбербанка, пробившие сопротивление 262 руб., и, если не появится нового негатива, бумаги могут быстро уйти к следующей цели в районе чуть выше 290 руб. Также стоит обратить внимание на нефтянку, прежде всего, на самую недооцененную бумагу - "Роснефть". Даже в условиях снижения нефти котировки сырья являются сверхкомфортными для российских компаний, и им надо бы хоть частично убрать тот политический негатив, который сейчас заложен в ценах акций.

Однако все покупки рекомендуется сопровождать короткими "стопами". Настроения на мировых площадках сейчас меняются несколько раз на дню, а если Америка начнет снижаться, то рынок акций РФ пойдет вслед за ней. Велики и риски продолжения коррекции нефти. Технической поддержкой для котировок Brent выступает отметка $89 за баррель, а в случае ее пробития - $86 за баррель. Такой сценарий может реализоваться при плохой статистике Минэнерго США по запасам нефти и уровню ее добычи.

Индекс МосБиржи растет благодаря снижению геополитических рисков, индикатор пытается закрепиться выше уровня 3600 пунктов, считает аналитик.

Настроения "быкам" портят нефтяные цены. Аналитики Citigroup написали в записке для инвесторов в понедельник, что американские сланцевые нефтяники увеличат инвестиции в этом году почти на 40%. Управление энергетической информации США считает, что поставки нефти в 2023 году составят в среднем 12,6 млн б/с, что выше предыдущей оценки в 12,41 млн б/с. Главной новостью стала информация, что США могут скоро заключить сделку с Ираном по его ядерной программе. Сильная техническая поддержка по нефти Brent находится на уровне $86,7 за баррель. Большинство нефтегазовых аналитиков считает, что в этом году котировки нефти достигнут $100 за баррель, но не говорят, насколько извилистой будет дорога к этой цели. По мере приближения мартовского заседания ФРС США давление на сырьевые активы будет возрастать, поэтому следует соблюдать осторожность при игре на повышение, считает аналитик.

У обыкновенных акций Сбербанка сопротивление находится в районе 278-280 рублей, у акций "Газпрома" - в районе 337 рублей. В четверг в США выйдет важная статистика по индексу потребительских цен (CPI) за январь. Если инфляция превысит ожидания экспертов, будет снижение мировых фондовых рынков, полагает Верников.

Индексы акций в США накануне выросли на 0,8-1,3%, участники рынка следили за корпоративными новостями и оценивали данные о внешнеторговом балансе США.

По данным Минторга США, дефицит внешнеторгового баланса страны в декабре повысился до $80,7 млрд по сравнению с пересмотренным ноябрьским показателем в $79,3 млрд. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения отрицательного сальдо баланса внешней торговли США до $83 млрд с ранее объявленных $80,2 млрд в ноябре.

Главной статистикой на этой неделе станет отчет о темпах роста потребительских цен в США в январе, который будет опубликован в четверг. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что инфляция в США в прошлом месяце ускорилась до 7,3%.

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (австралийский ASX Australia вырос на 1,1%, японский Nikkei 225 - на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, южнокорейский KOSPI подрос на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,9%), растут Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 прибавляют 0,6-1,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,3%).

Нефтяной рынок утром в среду остается под давлением продавцов, несмотря на попытки возобновить рост. Давление на стоимость нефти оказывают беспокойство рынка из-за напряженности вокруг Украины, а также распространения штамма COVID-19 "омикрон".

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:10 по московскому времени составила $90,35 за баррель (-0,5% и -2,1% накануне), мартовский фьючерс на WTI стоит $88,88 за баррель (-0,5% и -2,2% во вторник).

Тем временем, Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2022 год с $74,95 до $82,87 за баррель, следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA). Ведомство также повысило оценку стоимости Brent на 2023 год - с $67,5 до $68,48 за баррель. По данным министерства, спотовые цены на Brent в январе 2022 года в среднем составили $87 за баррель, что на $12 больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Варьеганнефтегаз" (+12,1% и +6,9% "префы"), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (+9,7%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (+6,2%), "Белона" (+5,4%), "Распадской" (+5,3%), расписки "Эталона" (+4%).

Подешевели бумаги "Ижстали" (-7,7% и -2,9% "префы"), расписки Cian (-1,6%), акции ПАО "СПБ Биржа" (-1,1%), "ВСМПО-Ависма" (-1,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 по московскому времени составил 45,79 млрд рублей (из них 16,62 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,64 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,05 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").