"Русал" сократил годовые продажи алюминия на 0,5%

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - ОК "Русал" сообщила, что в 2021 году ее продажи алюминия снизились на 0,5% к 2020 году, до 3,904 млн тонн.

В IV квартале продажи алюминия выросли на 8,1% в годовом измерении и составили 989 тысяч тонн после низких продаж третьего квартала, когда на отгрузки повлияли логистические ограничения как на внутренних маршрутах, так и в глобальной цепочке поставок.

Доля продукции с добавленной стоимостью (VAP) в четвертом квартале выросла на 5,9% к предыдущему кварталу, составив 527 тысяч тонн, или 53% общих продаж, что в целом неизменно по сравнению с третьим кварталом.

В целом за год доля VAP выросла на 18,1%, достигнув 52% общих продаж по сравнению с 44% в 2020 году.

Средняя цена алюминия в четвертом квартале поднялась на 7,3% к предыдущему периоду, до $2927 за тонну, при росте цены металла на LME за это время на 7,7%, до $2622 за тонну. Средняя премия при продажах продукции "Русала" повысилась на 3,8%, до $305 за тонну.

За 2021 год средняя цена реализации алюминия "Русала" выросла на 41,4%, составив $2553 за тонну, при росте цены на LME на 38,9% (до $2303 за тонну) и средней премии на 70,4% (до $250). Значительный рост премии обусловлен улучшением цен на сырьевые товары, а также ростом доли VAP и наценки за ее добавленную стоимость.

Доля ЕС в географической структуре продаж в четвертом квартале подросла до 42% с 39%, доля России и СНГ упала на 1 п.п., до 28%, доля Америки - упала на 2 п.п., до 8%. В целом за год продажи алюминия в России повысились на 18,8%, достигнув 865 тыс. тонн.

Производство алюминия в четвертом квартале увеличилось на 1% к предыдущему периоду, до 953 тыс. тонн. Выпуск алюминия за год составил 3,746 млн тонн (на 0,2% больше данных предыдущего года).

Производство глинозема за квартал выросло на 3,5%, составив 2,138 млн тонн, из них на российские активы пришлось 36%. За год выпуск глинозема вырос на 1,5%, составив 8,304 млн тонн.

Выпуск бокситов за квартал упал на 5%, до 3,602 млн тонн, в основном из-за погодных условий, нефелинов - упал на 1,1%, до 1,108 млн тонн. За год производство бокситов выросло на 1,3%, нефелинов - упало на 4,6%.

На мировом рынке алюминия в 2021 году был зафиксирован дефицит в 1,2 млн тонн по сравнению с 1,9 млн тонн профицита в 2020 году, отметил "Русал".

В 2021 году мировой спрос на первичный алюминий вырос на 8,8%, до 69 млн тонн. Вне Китая спрос увеличился на 12,8%, до 28,6 млн тонн, в Китае - на 6,1%, до 40,4 млн тонн. Спрос в Китае был подавлен в августе-ноябре из-за политики нормирования потребления электроэнергии, но резко восстановился в декабре на фоне нормализации энергоснабжения.

Мировые поставки первичного алюминия в 2021 году увеличились на 3,9%, до 67,8 млн тонн. В то же время производство вне Китая увеличилось всего на 2,8% - до 28,9 млн тонн.

В четвертом квартале на фоне стремительного роста цен на электроэнергию в Европе и отрицательной рентабельности более 720 тыс. тонн алюминиевых плавильных мощностей в ЕС были полностью или частично закрыты, что составляет 14,4% от общих мощностей этого региона. Это привело к росту цены LME до $3000 за тонну и сильному повышению премий в ЕС, которые увеличились на 30% с ноября по декабрь.

Рост производства в Китае значительно замедлился - в целом за год вырос на 4,7%, до 39 млн тонн. Несмотря на ослабление напряженности с электроснабжением и падение внутренних цен на энергетический уголь, по-прежнему происходят значительные сокращения плавильных мощностей из-за нехватки электроэнергии в некоторых провинциях и двойного контроля за целями декарбонизации. В результате производство первичного алюминия в Китае неуклонно падало с июля 2021 года.

В течение 2021 года запасы алюминия начиная с марта в основном сокращались, при этом общие запасы LME оставались ниже 0,9 млн тонн на конец года. Объемы металла, хранящиеся вне складов LME, снизились до 447 тыс. тонн к концу ноября 2021 года.