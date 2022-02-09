Тувинская компания предупредила о срыве поставок угля из-за перекупщиков

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В Туве произошел сбой с поставками угля, который добывает Тувинская горнорудная компания (ТГРК, структура En+). В пресс-службе ТГРК сбой связали с большим количеством перекупщиков и заверили, что в забоях достаточно запасов угля.

"На сегодняшний день подготовленного к выемке угля - 47 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

По данным ТГРК, очереди из крупнотоннажных автомобилей, предположительно, из соседних регионов, которые якобы покупают топливо для личного домохозяйства, ограничивают доступ к погрузке угля для местного населения.

ТГРК заверяет, что регулярно и согласно графику отгружает уголь юридическим и физическим лицам под самовывоз. В частности, с 1 февраля отгружено 18 828 тонн, порядка 2 500 тонн угля в день, загружено - 1243 автомобиля.

В январе 2022 года отгружено на 23% больше угля, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в пресс-релизе.

В декабре 2021 года власти Тувы и руководство ТГРК подписали соглашение о сотрудничестве. В его рамках компания оставляет на весь 2022 год определенную правительством цену на отпускаемый населению республики уголь - 2,22 тысячи рублей за тонну (с НДС).

В соседней Хакасии цена за тонну угля с декабря поднялась до 3,7 тысячи рублей - на 1,5 тысячи рублей дороже отпускной стоимости угля Каа-Хемского и Чаданского разрезов.

С начала января началась массовая скупка угля с хакасских разрезов и вывоз его на продажу в Абакан. Таким образом, скупщики хотели заработать на разнице. Местные жители обратились с жалобами к властям региона, которые и ввели запрет на вывоз угля за пределы Тувы без специальных соглашений с ТГРК.

"Тувинская горнорудная компания" - один из крупнейших поставщиков угля для нужд Тувы. Компания ведет добычу угля открытым способом на Каа-Хемском и Чаданском угольном разрезах. Ежегодный объем добычи - около 0,5 млн тонн угля. В 2020 году чистая прибыль угольной компании составила 207,1 млн рублей (в 3,1 раза больше, чем годом ранее) при выручке в 1,34 млрд рублей (снижение на 17,4% относительно 2019 года.