Стартап Когогина и Варданяна задумал выпускать 450 тысяч электрокаров в год

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Российский стартап по выпуску электромобилей АО "Кама", участниками которого являются гендиректор "КАМАЗа" Сергей Когогин и предприниматель Рубен Варданян, намерен выйти на производство 450 тысяч электромобилей в год к 2030 году, пишут "Ведомости" со ссылкой на коммерческую презентацию проекта.

"Часть этого объема, возможно, будет производиться в Венгрии. Министерство инноваций и технологий этой страны и "Кама" 24 января подписали соглашение о намерениях, которое предусматривает развитие партнерства в сфере производства электромобилей в Венгрии", - отмечает газета.

Подписанное соглашение с Венгрией в области НИОКР и производства "является частью разрабатываемой стратегии и стратегическим шагом в создании фундамента международного проекта на европейском и российском рынках", сказал изданию представитель "Камы". Возможный объем производства электрокаров в стране он не назвал, планы выпуска 450 тысяч машин к 2030 году комментировать отказался, пояснив, что команда раскроет детали проекта позже.

В презентации "Камы" представлен довольно оптимистический прогноз по развитию электротранспорта в России. Стартап полагает, что продажи электрокаров в России в 2025 году достигнут 100 тысяч машин в год, а к 2030 году - 700 тысяч. В европейских странах рынок достигнет 3 млн электрокаров в 2025 году и 8,7 млн машин - к 2030 году, следует из документа.

Прогнозы российского правительства по развитию сегмента электромобилей более осторожные. Согласно концепции развития электротранспорта в России, утвержденной в августе 2021 году, к концу 2024 года планируется выпустить не менее 25 тысяч электромобилей и запустить в работу 9,4 тысячи зарядных станций. К 2030 году каждый десятый выпускаемый в России автомобиль должен быть электрическим. Общий объем продаж автотехники к этому времени должен достичь примерно 2,5 млн машин в год (в 2021 году рынок вырос на 4% до 1,67 млн штук, по данным Ассоциации европейского бизнеса).

В 2021 году, по данным АСЕА, в странах Евросоюза было продано 878 432 электрокаров (+63% к уровню 2020 года). В России в 2021 году, по данным "Автостата", были проданы 2254 новых электромобиля - втрое больше, чем годом ранее.

Со ссылкой на презентацию проекта "Ведомости" отмечают, что "Кама" позиционируется как "гаджет". В 2023 году для него должна быть разработана операционная система Kama OS, в которую будут встроены различные пользовательские интерфейсы, в том числе для служб доставки, такси, каршеринга и др.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", АО "Кама" зарегистрировано в августе 2021 г. Уставный капитал компании составляет 720 тысяч рублей. Гендиректором является бывший менеджер блока развития перспективных проектов "КАМАЗа" Игорь Поваразднюк.

"КАМАЗ" сам по себе вряд ли должен заниматься легковым транспортом. Но мы считаем, что с электромобилем "Кама-1" (прототип, изготовленный петербургским Политехом - ИФ) мы сделали очень интересный ход. Мы нашли компоновку, ориентированную на такси и каршеринг. Нам всем - руководству компании и нашим акционерам - показалось, что эта идея должна иметь свое развитие. Была зарегистрирована компания "Кама", Рубен Варданян и я профинансировали начало этой работы, выступили инвесторами. Я верю, что те идеи, которые были заложены в "Каме-1" и проект "Кама" как уже развитие этого продукта имеют право на очень интересную жизнь", - говорил журналистам Когогин в конце прошлого года.

Отвечая на вопрос о сумме вложений, гендиректор "КАМАЗа" подтвердил, что они с Варданяном на паритетных основах проинвестировали по 360 млн рублей. По его словам, сейчас АО "Кама" ведет работу с потенциальными инвесторами. "Думаю, в первом квартале 2022 года мы обязательно сделаем презентацию. "КАМАЗ" тоже планирует войти в этот проект, ориентировочно - на 25%. Это согласовано с нашими акционерами", - уточнял Когогин.