Новикомбанк инвестирует 10 млрд рублей в проект электромобиля "Атом"

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Новикомбанк (дочерний банк "Ростеха") профинансирует на 10 млрд рублей проект по созданию производства электромобиля "Атом", сообщила пресс-служба кредитной организации.

Такое соглашение на полях форума "Россия - Исламский мир: KazanForum" подписали заместитель председателя правления Новикомбанка Алексей Кузнецов и гендиректор занимающегося проектом "Атом" АО "Кама" Игорь Поваразднюк. На форуме также был представлен функциональный образец "Атома". Планируется, что он станет первым электромобилем, полностью созданным в России и укомплектованным высокотехнологичным ПО.

"Новикомбанк поддерживает наукоемкие проекты, направленные на достижение технологической независимости страны. Поэтому мы намерены принять участие в организации финансирования производства электромобиля на российской автомобильной платформе, с отечественным программным обеспечением, которое станет не просто средством передвижения, а своего рода умным девайсом, благодаря высокому уровню цифровизации", - сказал через пресс-службу Кузнецов.

Начало серийного производства "Атома" запланировано на 2025 год. Команда проекта приступила к подготовке производственной площадки и изготовлению оснастки для серийной сборки электромобиля.

"За 1,5 года мы преодолели путь из мечты нескольких основателей до большого технологического проекта. Мы не стоим на месте и активно приближаемся к индустриализации проекта. Подписание соглашения с таким надежным промышленным финансовым партнером, как Новикомбанк, имеющим экспертизу и опыт в поддержке высокотехнологичных проектов, стало очередным важным шагом на пути к индустриализации электромобилей "Атом", - также через пресс-службу отметил Поваразднюк.

АО "Кама" было зарегистрировано в августе 2021 года с уставным капиталом 720 тысяч рублей. Гендиректором предприятия является бывший менеджер блока развития перспективных проектов "КАМАЗа" Игорь Поваразднюк. В ноябре 2022 года сообщалось, что среди участников стартапа присутствуют гендиректор "КАМАЗа" Сергей Когогин и предприниматель Рубен Варданян.

Новикомбанк по итогам 2021 года занимает 21-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".