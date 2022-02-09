Под Калининградом начали производить ТВ-приставки SberBox

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Холдинг GS Group совместно с компанией SberDevices (входит в группу Сбербанка) в среду ввели в эксплуатацию в Калининградской области производство ТВ-медиаприставок SberBox, сообщил корреспондент "Интерфакса" с церемонии открытия.

Производство создано в городе Гусев на мощностях АО "Научно-производственное объединение "Цифровые телевизионные системы" (НПО ЦТС), которое работает в составе инновационного кластера "Технополис GS".

Как пояснили ''Интерфаксу" в пресс-службе Сбербанка, до настоящего времени устройства SberBox выпускались в Китае. Мощности производства в Гусеве составляют порядка 4 тыс. устройств в смену. До конца 2022 года будет выпущено около 800 тыс. устройств. Однако при высоком спросе объем производства будет увеличен.

В рамках сотрудничества GS Group и SberDevices рассматривается возможность производства на мощностях в Гусеве еще одного или двух устройств. Но решение будет приниматься по итогам производства в первом полугодии девайсов SberBox и дальнейших переговоров с GS Group, добавили в пресс-службе банка.

По информации SberDevices, интерес потребителей к SberBox сохраняется с момента вывода этого устройства на рынок в 2020 году. В 2021 году доля оффлайн- и онлайн-продаж SberBox в сети "М.Видео-Эльдорадо" составила 22% от общего объема продаж ТВ-медиаприставок, что позволило устройству стать лидером в этой товарной категории.

По данным "М.Видео-Эльдорадо", российский розничный рынок приставок для Smart TV по итогам 2021 года вырос вдвое, до примерно 600 тыс. аксессуаров. Денежный объем рынка превысил 2,5 млрд рублей. Средняя стоимость таких девайсов за год снизилась примерно на 20%, до 4,3 тыс. рублей, за счет расширения ассортимента в бюджетном сегменте.

SberBox – "умная" медиаприставка с семейством виртуальных ассистентов "Салют". Ассистенты "Салют", понимающие голосовые команды, могут управлять "умным" домом, заказывать товары из ассортимента сервисов экосистемы Сбербанк и выполнять другие функции.

НПО ЦТС занимается контрактным производством промышленной, автомобильной, бытовой и потребительской электроники, электроники для ЖКХ, сетевого оборудования, систем безопасности. Одно из ключевых и активно развивающихся направлений – производство комплектующих для компьютерной техники. На мощностях НПО ЦТС развернуто крупнейшее производство цифровых телевизионных приставок в РФ и Восточной Европе. Ежегодно на предприятии выпускается более 2,5 млн ресиверов.