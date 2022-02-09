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Рекомендация СД "ФосАгро" по дивидендам оказалась существенно выше ожиданий экспертов

Компания может выплатить 390 руб. на акцию за 2021 год

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров "ФосАгро" рекомендовал выплатить дивиденды в размере 390 рублей на акцию (130 рублей на GDR) из нераспределенной чистой прибыли по состоянию на конец 2021 года, сообщила компания.

Рекомендация дана по итогам обсуждения финансовых результатов компании за прошлый год, которые будут опубликованы 10 февраля.

Общая сумма выплат составит 50,5 млрд рублей.

Рекомендация оказалась существенно выше ожиданий аналитиков, чьи прогнозы находились в диапазоне от 172,6 до 274 рублей на акцию.

Согласно дивидендной политике, при соотношении чистого долга к EBITDA менее 1х "ФосАгро" выплачивает акционерам более 75% свободного денежного потока (FCF), от 1 до 1,5х - 50-75% FCF, выше 1,5х - менее 50% FCF. На конец III квартала этот показатель находился на уровне 0,83х.

По итогам III квартала 2021 года "ФосАгро" выплатила акционерам 234 рубля на акцию, всего 30,3 млрд рублей (146% квартального FCF), по итогам II квартала - 156 рублей на акцию, всего 20,2 млрд рублей (также более 100% FCF), за I квартал - 105 рублей на акцию, всего 13,6 млрд рублей (90% FCF).

Согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", FCF "ФосАгро" за IV квартал составил 22,5 млрд рублей (+9% кв/кв). EBITDA выросла на 7% к предыдущему кварталу и более чем в 3 раза к аналогичному периоду 2020 года, до 61,4 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль, по ожиданиям аналитиков, составила 42,9 млрд рублей (рост на 8% кв/кв и почти в 6 раз г/г).

Семья Гурьевых через траст и напрямую контролирует 48,5% акций "ФосАгро", ректор Санкт-Петербургского Горного университета Владимир Литвиненко - 21%. В свободном обращении находится 30,5% акций.

ФосАгро

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