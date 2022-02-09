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Нелегальный оборот крепкого алкоголя в РФ оценили в 27% рынка

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Объем нелегального оборота крепкой алкогольной продукции в России в 2021 году составил 611 млн бутылок, или 27% от общего рынка. Об этом свидетельствуют оценки Высшей школы экономики на основе данных Росстата и Росалкогольрегулирования.

Объем продаж крепких алкогольных напитков в 2021 году составил 1,56 млрд литров (2,23 млрд бутылок). Основным каналом реализации этой продукции остается розничная торговля (на нее приходится 98% продаж), продажи в сегменте общественного питания составляют 45-65 млн литров в год.

Расчеты ВШЭ показывают, что на протяжении последних лет конечные продажи крепких алкогольных напитков (в розничной торговле и в общепите) оставались существенно выше легального предложения, рассчитанного как сумма производства и импорта за вычетом поставок на экспорт и изменения запасов. Это позволяет говорить о существовании на рынке значительного сектора нелегального оборота, определяемого как разница между конечными продажами и легальным предложением, полагают эксперты.

Маркировка на алкогольном рынке: за и против

По оценкам экспертов, введение обязательной маркировки позволит увеличить прибыль добросовестных участников рынка на 17-18 млрд рублей в год благодаря сокращению нелегального оборота. Доходы государства могут вырасти на 73-79 млрд рублей, главным образом за счет увеличения поступлений акцизов (на 64-69 млрд рублей).

Как сообщалось, Минпромторг предлагает с 1 июня 2022 года по 31 августа 2023 года провести в РФ эксперимент по маркировке отдельных видов алкогольной продукции, включая вино, вермуты, спиртовые настойки, ликеры.

С 1 апреля 2021 года по 31 августа 2022 года в РФ проходит эксперимент по маркировке пива и пивных напитков.

Ранее ряд отраслевых объединений выступили против введения маркировки на алкогольном рынке. Так, Комитет производителей алкогольной продукции (включает Bacardi, Diageo, Pernod Ricard и др.), Союз производителей алкогольной продукции (Roust, "Белуга Групп", Ladoga), "Опора России" и Федерация рестораторов и отельеров направили письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой не вводить маркировку алкогольных напитков, писал "Коммерсантъ".

Алкогольная продукция (за исключением пива и сидра) уже маркируется акцизными марками и фиксируется в системе ЕГАИС, с 2017 года ЕГАИС обеспечивает полный контроль за движением алкогольной продукции от производителя или импортера до потребителя, говорится в письме. Кроме того, маркировка не поможет в борьбе с продажей нелегального алкоголя, так как им торгуют магазины без лицензии и контрольно-кассовой техники, считают авторы обращения.

"Введение дополнительной маркировки фактически не имеет смысла и в значительной степени будет означать только рост административной и финансовой нагрузки на легальных игроков всей цепи поставок. Мы не поддерживаем эту инициативу и выступаем за сохранение существующих систем отслеживания движения алкогольной продукции, на внедрение которых государством и отраслью потрачено несколько лет и серьезный уровень ресурсов", - сказал директор по корпоративным отношениям Diageo в Восточной Европе Дмитрий Петров (его слова цитирует пресс-служба компании).

Ассоциация "Винодельческий союз" (в нее входят "Кубань-вино", "Фанагория", "Мильстрим черноморские вина" и др.) обратилась к вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко с письмом о нецелесообразности введения маркировки винодельческой продукции, сообщали "Ведомости".

Введение маркировки приведет к увеличению затрат у производителей, рост издержек, в свою очередь, приведет к повышению отпускных цен на продукцию (в зависимости от типа и объема тары) на 4-8%, что вместе с торговыми наценками и дополнительными затратами на обработку кодов составит не менее 15% для конечного потребителя. Кроме того, продукция уже маркируется федеральными специальными марками, а все операции с ней отражаются в системе ЕГАИС, указывают в ассоциации.

Маркировка может стать фактором давления на потребление вина, поскольку покупатели по большей части предпочитают недорогие вина (200-250 рублей за одну бутылку), писали аналитики "ВТБ Капитала" в своем обзоре. Доля этой категории на рынке алкоголя постепенно увеличивается - в 2020 году она составила 15% в пересчете на чистый алкоголь.

Оператор системы маркировки ЦРПТ отмечает, что эксперимент по цифровой маркировке алкогольной продукции не скажется на ценах, поскольку он не предусматривает затрат со стороны бизнеса - оборудование и коды будут предоставлены производителям на безвозмездной основе.

"Заявления о дороговизне маркировки, не подкрепленные реальными расчетами, стали уже доброй традицией у отраслевых союзов в разных секторах. Активнее всего, как и в данном случае, об этом заявляют еще до того, как начинают заниматься реальным внедрением на своих производствах", - заявили в ЦРПТ.

В случае с алкоголем для компаний практически ничего не изменится - цифровой код маркировки будет наноситься на бумажную марку, которую производители уже наносят на свою продукцию, подчеркивает оператор. "То есть каких-то новых затрат в связи с маркировкой у производителей не возникает", - говорится в его сообщении. Маркировка не приводит к росту цен на товары, который мог бы быть заметен покупателям, утверждает оператор. При этом введение маркировки приводит к заметному обелению рынков и как следствие - к повышению качества и безопасности продукции (что особенно актуально для алкоголя), а также к заметному росту сборов в бюджет - на примере сигарет.

Дублирования системы маркировки и ЕГАИС также не возникнет - они будут интегрированы и начнут работать в формате одного окна, единого интерфейса (так, в молочной отрасли система маркировки была интегрирована с системой прослеживаемости "Меркурий"), добавил ЦРПТ.

В настоящее время в РФ действует обязательная цифровая маркировка сигарет, обуви, лекарств, парфюмерии, шин, некоторых товаров легкой промышленности. В 2021 году была введена маркировка на продовольственном рынке: она стала обязательной для молочной продукции и упакованной питьевой воды.

ЦРПТ - совместный проект USM Алишера Усманова ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%).

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