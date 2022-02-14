Продавцы дешевых игрушек предупредили об их подорожании в случае маркировки

Ввести маркировку кукол, конструкторов, красок и пластилина предлагает Минпромторг

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Минпромторг предложил Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) ввести обязательную маркировку "Честный знак" на некоторые виды игрушек и товаров для творчества, пишут "Ведомости" со ссылкой на текст соответствующего обращения, а также на представителей АИДТ и министерства.

Чиновники предлагают маркировать, в частности, краски, пластилин, смеси для лепки, кукол и фигурок людей и животных, настольные игры, самокаты, игрушечные гоночные машины и оружие. Представитель Минпромторга уточнил, что после согласования точного перечня товаров с государственными органами и бизнесом, ведомство подготовит проект постановления правительства о проведении эксперимента по маркировке на добровольной основе.

По сведениям двух источников газеты на рынке, проект постановления уже подготовлен и эксперимент будет запущен 1 июня.

Маркировка нужна, поскольку, по данным АИДТ, в 2021 году контрафакт в сегменте лицензионных детских игрушек с использованием анимационных образов превысил 43%, добавил представитель министерства.

Представитель ассоциации возразил, что доля подделок высока только в 4-5 видах детских товаров из 215, в основном среди кукол, машинок, конструкторов и настольных игр. Президент АИДТ Антонина Цицулина считает, что введение маркировки для этих игр и игрушек поможет обелению рынка, но вводить ее для всех категорий не нужно, тем более, что ни производители, ни дистрибуторы, ни розничные сети к этому не готовы.

В России оператором системы маркировки товаров является Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) - совместный проект USM Алишера Усманова ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%). Замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов заверил газету, что введение маркировки не приведет к подорожанию игрушек, поскольку "наклеивание еще одной марки стоимостью 50 копеек (без НДС) на упаковку даст минимальную нагрузку на предприятия".

Опрошенные изданием участники рынка возражают, что введение маркировки приведет к заметному подорожанию самых дешевых товаров - на 10%-50% по разным подсчетам. Также они предупредили, что маркировка не сводится только к закупке наклеек и что она - часть большой технологической системы, в которой на всех этапах нужно обеспечить работу без сбоев и закупку необходимого оборудования всеми участниками. В частности, гендиректор производства игрушек "Звезда" Евгений Панов сказал, что в связи со введением маркировки он опасается потерять до 15% дистрибуторов - небольшие фирмы, которые не работают с системой электронного документооборота, необходимой для прослеживания товара.

Они также напомнили о сохраняющихся проблемах вывода маркированного товара из оборота, если он продан через интернет-магазин, а доставляется сторонним сервисом, или о вынужденном списании товаров с отклеившимися марками.

Объем российского рынка игрушек в 2020 года, по данным Росстата, составил 179 млрд рублей. Оборот нелегальных товаров в этой категории компания BrandMonitor в том же году оценивала в 30 млрд рублей.