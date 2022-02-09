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Минсельхоз США сохранил прогноз экспорта пшеницы из РФ на уровне 35 млн т

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Минсельхоз США в феврале сохранил прогнозы сбора и экспорта пшеницы из РФ в текущем сельхозгоду (июль 2021-июнь 2022 гг.) на уровне январских оценок, следует из отчета ведомства.

Так, прогноз производства пшеницы составляет 75,5 млн тонн, экспорта – 35 млн тонн. Прогноз экспорта пшеницы из ЕС – ближайшего конкурента РФ – также не изменился и составляет 37,5 млн тонн.

Оценка переходящих запасов пшеницы в РФ (на 1 июля 2022 года), как и в январе, составляет 10,63 млн тонн.

Прогноз сбора фуражного зерна в РФ сохранен на уровне 38,31 млн тонн, экспорта - 9,23 млн тонн, переходящих запасов - 1,17 млн тонн.

Не изменились и оценки рынка кукурузы: сбор – 15 млн тонн, экспорт - 4,5 млн тонн, переходящие запасы - 0,4 млн тонн.

По февральскому прогнозу Минсельхоза США, мировой сбор пшеницы составит 776,42 млн тонн (778,6 млн тонн по оценке в январе), фуражного зерна - 1 млрд 497,36 млн тонн (1 млрд 500,05 млн тонн), кукурузы - 1 млрд 205,35 млн тонн (1 млрд 206,96 млн тонн).

США РФ

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