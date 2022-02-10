РФ в 2021 году увеличила экспорт крепкого алкоголя почти до $200 млн

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Россия в 2021 году экспортировала крепкого алкоголя на $195 млн, что на 20% больше, чем годом ранее. На внешние рынки было поставлено более 2,7 млн декалитров (дал, в пересчете на 100% спирта), что на 12% больше, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе.

Эти показатели не учитывают данные по поставкам в ЕАЭС в декабре 2021 года.

Между тем, экспортеры рассчитывают на дополнительные меры господдержки.

По данным "Агроэкспорта", основная часть экспортного объема традиционно пришлась на водку, отгрузки которой выросли на 5,6%, до 2,3 млн дал, и на 12%, до $160 млн. Экспорт виски составил 5,5 тыс. дал (на 59% больше) на $5,8 млн (на 8,6%), спиртовых настоек из винограда (коньяк, бренди, граппа и др.) - 35 тыс. дал (на 32% больше) на $4,3 млн (на 37%), джина и можжевеловых настоек – 53 тыс. дал (в 2,5 раза больше) на $2,9 млн (в 2,2 раза больше).

Покупателями российского крепкого алкоголя были более 75 стран. Как и в 2020 году, крупнейшими из них стали европейские страны – Латвия, Великобритания и Германия. Поставки в Латвию в прошлом году увеличились на 51%, до 260 тыс. дал, и на 69%, до $32 млн. Великобритания снизила закупки до 513 тыс. дал (на 4,8%) на $30 млн (на 11%), в то время как Германия нарастила до 356 тыс. дал (на 25%) на $26 млн (на 16%). В топ-5 импортеров крепких алкогольных напитков из России также вошли Украина ($22 млн, на 27% больше) и Казахстан ($14 млн, на 74% больше).

Помимо этого, значительно нарастили импорт Китай (на 66%, до $9,1 млн), Азербайджан (на 62%, до $3,1 млн), Грузия (на 32%, до $2,5 млн), Вьетнам (в 3,1 раза, до $1,1 млн), Венгрия (на 62%, до $1,1 млн), Узбекистан (в 2,7 раза, до $999 тыс.).

"Рост экспорта крепкого алкоголя из России в 2021 году обусловлен в первую очередь ослаблением коронавирусных ограничений на ключевых международных рынках (Великобритания, Германия, страны СНГ и Балтии), которые способствовали открытию части заведений HoReCa, возобновлению авиасообщения и, как результат, повышению количества туристов в канале беспошлинной торговли", - заявил президент Союза производителей алкогольной продукции (СПАП), вице-президент ГК "Руст" Игорь Косарев, процитированный в сообщении.

По данным Euromonitor International, в 2020 году на фоне пандемии объем продаж крепкого алкоголя в мире снизился на 8,7%, до 2,2 млрд 9-литровых коробов. 18% этого объема приходилось на водку и джин, 17% - на виски, 7% - на бренди и коньяк.

В 2021 году на глобальном рынке алкоголя наблюдались признаки восстановления и, по оценке IWSR, по итогам года рост рынка мог составить 2,9%. К 2023 году агентство прогнозирует возвращение общего объема потребления алкогольных напитков к допандемийному уровню – и до 2025 года будет фиксироваться дальнейший рост.

Водочная категория является одной из крупнейших на мировом алкогольном рынке, а так как Россия является родиной этого напитка, в мире популярны и востребованы бренды, которые воспринимаются как русские продукты, отмечает Косарев. Так, бренд "Русский стандарт" начал международную экспансию в 2002 году, и сегодня география продаж насчитывает 86 стран. Для Beluga Group (MOEX: BELU) также одним из ключевых стратегических приоритетов является расширение экспорта и продвижение бренда Beluga за рубежом. Согласно целевым операционным показателям группы, к 2024 году доля экспорта может вырасти до 13% против 9% в 2020 году.

"Мы сохраняем оценку потенциала экспорта российской водки на уровне $500 млн, - заявил президент СПАП. - Ожидаем, что положительная динамика сохранится во всех категориях в течение 2022 года на фоне дальнейшего ослабления коронавирусных ограничений". Косарев добавил, что укреплению позиций российских компаний на международных рынках могли бы способствовать дополнительные меры господдержки, в том числе компенсация расходов на продвижение продукции на экспортных рынках и включение производителей алкоголя в программу льготного кредитования.