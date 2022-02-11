Поиск
Хоккей с шайбой07:10Мужчины. Группа B Дания - Россия 0:2Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:37Заразились
на 10.02В России 13 527 845+197 076В мире 405 962 542+2 703 017

Добыча жидких углеводородов "Роснефти" в 2021 г. снизилась на 6% из-за продаж активов

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Добыча жидких углеводородов "Роснефти" в 2021 году составила 1 425,2 млн баррелей (192,1 млн т), снизившись на 6% по сравнению с 2020 годом в связи с выбытием ряда низкорентабельных активов. Без учета выбывших активов среднесуточная добыча ЖУВ увеличилась на 1,5% год к году, говорится в отчете компании.

"Динамика добычи в отчетном периоде была обусловлена выполнением директив по смягчению ограничений добычи в рамках соглашения ОПЕК+, а также реализуемой с конца 2020 г. программой оптимизации активов. По действующим на конец года активам (исключая активы, выбывшие в 2020-2021 гг.) рост среднесуточной добычи жидких углеводородов составил 2,3% год к году", - отмечает компания.

В четвертом квартале 2021 года добыча жидких углеводородов компании составила 367 млн барр. (49,5 млн т), увеличившись на 0,2% относительно уровня добычи третьего квартала того же года на фоне постепенного смягчения ограничений в рамках соглашения ОПЕК+. Среднесуточная добыча жидких углеводородов прибавила 0,3% - 3 989 тыс. барр. в сутки. C учетом продажи активов в 3 квартале 2021 года рост среднесуточной добычи составил 1% квартал к кварталу.

Добыча углеводородов в 2021 году составила 1 819,5 млн б.н.э. (245,3 млн т н.э.), среднесуточный показатель - 4 985 тыс. б.н.э. в сутки. По действующим на конец года активам рост среднесуточной добычи углеводородов оценивается в 4,9% год к году.

В том числе добыча углеводородов в 4 кв. 2021 года составила 470,2 млн б.н.э. (63,4 млн т н.э.), среднесуточный показатель достиг 5 110 тыс. б.н.э. в сутки. С учетом продажи активов в 3 кв. 2021 года рост добычи углеводородов составил 1,3% квартал к кварталу.

Роснефть ОПЕК+

Новости

Годовая чистая прибыль "Роснефти" по МСФО выросла в шесть раз

Годовая чистая прибыль "Роснефти" по МСФО выросла в шесть раз

ВТБ повышает ставки по вкладам физлиц перед пятничным решением ЦБ

ЦБ РФ отозвал лицензию у расчетного банка платежной системы WebMoney

США в январе получили профицит бюджета впервые с сентября 2019 года

Европейские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов

Европейские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов

Долговой рынок ждет повышения ключевой ставки минимум на 100 б.п. Обзор

Долговой рынок ждет повышения ключевой ставки минимум на 100 б.п. Обзор

Цена на нефть Brent ускорила подъем и достигла $92,42 за баррель

ФАС признала металлургов виновными в нарушении антимонопольного законодательства

ФАС признала металлургов виновными в нарушении антимонопольного законодательства

Польша в 2021 г. увеличила покупку газа у "Газпрома" до пятилетнего максимума

Польша в 2021 г. увеличила покупку газа у "Газпрома" до пятилетнего максимума

ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в 2021-2022 годах

ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в 2021-2022 годах
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });