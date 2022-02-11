Добыча жидких углеводородов "Роснефти" в 2021 г. снизилась на 6% из-за продаж активов

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Добыча жидких углеводородов "Роснефти" в 2021 году составила 1 425,2 млн баррелей (192,1 млн т), снизившись на 6% по сравнению с 2020 годом в связи с выбытием ряда низкорентабельных активов. Без учета выбывших активов среднесуточная добыча ЖУВ увеличилась на 1,5% год к году, говорится в отчете компании.

"Динамика добычи в отчетном периоде была обусловлена выполнением директив по смягчению ограничений добычи в рамках соглашения ОПЕК+, а также реализуемой с конца 2020 г. программой оптимизации активов. По действующим на конец года активам (исключая активы, выбывшие в 2020-2021 гг.) рост среднесуточной добычи жидких углеводородов составил 2,3% год к году", - отмечает компания.

В четвертом квартале 2021 года добыча жидких углеводородов компании составила 367 млн барр. (49,5 млн т), увеличившись на 0,2% относительно уровня добычи третьего квартала того же года на фоне постепенного смягчения ограничений в рамках соглашения ОПЕК+. Среднесуточная добыча жидких углеводородов прибавила 0,3% - 3 989 тыс. барр. в сутки. C учетом продажи активов в 3 квартале 2021 года рост среднесуточной добычи составил 1% квартал к кварталу.

Добыча углеводородов в 2021 году составила 1 819,5 млн б.н.э. (245,3 млн т н.э.), среднесуточный показатель - 4 985 тыс. б.н.э. в сутки. По действующим на конец года активам рост среднесуточной добычи углеводородов оценивается в 4,9% год к году.

В том числе добыча углеводородов в 4 кв. 2021 года составила 470,2 млн б.н.э. (63,4 млн т н.э.), среднесуточный показатель достиг 5 110 тыс. б.н.э. в сутки. С учетом продажи активов в 3 кв. 2021 года рост добычи углеводородов составил 1,3% квартал к кварталу.