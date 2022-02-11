Поиск
Лыжные гонки10:00Мужчины. Финал  Финляндия Россия НорвегияПодробнееХоккей с шайбой07:10Мужчины. Группа B Дания - Россия 0:2Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:51Заразились
на 11.02В России 13 731 794+203 949В мире 405 962 542+2 703 017

Коэффициент замещения доказанных запасов УВ "Роснефти" по SEC составил 116%

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Доказанные запасы углеводородов НК "Роснефть" на конец 2021 года составили 5,2 млрд тонн нефтяного эквивалента (38,3 млрд баррелей н.э.), говорится в отчете компании по МСФО.

Коэффициент замещения доказанных запасов углеводородов (УВ) по классификации SEC составил 116%, коэффициент замещения по действующим активам - 117%.

По классификации PRMS запасы УВ по категории 1Р составили 5,7 млрд т н.э. (42,2 млрд б.н.э.), 2Р - 11,1 млрд т н.э. (82,3 млрд б.н.э.), 3Р - 17,1 млрд т н.э. (126,4 млрд б.н.э.).

Компания отмечает, что международный аудит запасов подтвердил высокий ресурсный потенциал проекта "Восток Ойл".

Роснефть Восток Ойл

Новости по теме

Новости

"Транснефть" сочла неконституционной идею урезать права "квазиказначеек"

PGNiG в ответ на иск "Газпрома" подала встречный иск о снижении цены

Годовая чистая прибыль "Роснефти" по МСФО выросла в шесть раз

Годовая чистая прибыль "Роснефти" по МСФО выросла в шесть раз

ВТБ повышает ставки по вкладам физлиц перед пятничным решением ЦБ

ЦБ РФ отозвал лицензию у расчетного банка платежной системы WebMoney

США в январе получили профицит бюджета впервые с сентября 2019 года

Европейские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов

Европейские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов

Долговой рынок ждет повышения ключевой ставки минимум на 100 б.п. Обзор

Долговой рынок ждет повышения ключевой ставки минимум на 100 б.п. Обзор

Цена на нефть Brent ускорила подъем и достигла $92,42 за баррель

ФАС признала металлургов виновными в нарушении антимонопольного законодательства

ФАС признала металлургов виновными в нарушении антимонопольного законодательства
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });