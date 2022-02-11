Коэффициент замещения доказанных запасов УВ "Роснефти" по SEC составил 116%
Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Доказанные запасы углеводородов НК "Роснефть" на конец 2021 года составили 5,2 млрд тонн нефтяного эквивалента (38,3 млрд баррелей н.э.), говорится в отчете компании по МСФО.
Коэффициент замещения доказанных запасов углеводородов (УВ) по классификации SEC составил 116%, коэффициент замещения по действующим активам - 117%.
По классификации PRMS запасы УВ по категории 1Р составили 5,7 млрд т н.э. (42,2 млрд б.н.э.), 2Р - 11,1 млрд т н.э. (82,3 млрд б.н.э.), 3Р - 17,1 млрд т н.э. (126,4 млрд б.н.э.).
Компания отмечает, что международный аудит запасов подтвердил высокий ресурсный потенциал проекта "Восток Ойл".