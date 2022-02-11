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"Башнефть" отчиталась о годовой прибыли после убытка годом ранее

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Башнефти" по МСФО по итогам 2021 года составила 84,9 млрд рублей против 12,5 млрд рублей чистого убытка годом ранее, говорится в отчете компании.

Выручка "Башнефти" за прошлый год выросла в 1,6 раза по сравнению с показателем 2020 года, до 851,7 млрд рублей. В четвертом квартале 2021 года выручка возросла до 256,7 млрд рублей, превысив уровень аналогичного показателя 2020 года в 2,2 раза.

В минувшем году компания получила 114,2 млрд рублей операционной прибыли против 11,2 млрд рублей убытка годом ранее. Прибыль до налогообложения составила 98,3 млрд рублей (в 2020 году - убыток 13,2 млрд рублей).

Показатель EBITDA по итогам 2021 года вырос в 5 раз и составил 157,2 млрд рублей. Показатель за четвертый квартал 2021 года равнялся 49,4 млрд рублей, что, по данным НК, является лучшим результатом с 2018 года.

Положительная динамика показателей, поясняет компания, обусловлена "ослаблением ограничений по добыче нефти в рамках исполнения соглашения между странами-участниками OПEK+, ростом цен на нефть и нефтепродукты, а также реализацией комплекса мер по повышению эффективности производственной деятельности".

Капитальные затраты "Башнефти" за прошлый год составили 62,98 млрд рублей против 66,387 млрд рублей в 2020 году.

Объем переработки нефти на НПЗ "Башнефти" в 2021 году увеличился на 3,9% по сравнению с показателем предыдущего года - до 16,1 млн тонн, говорится в отчете..

Рост показателя обусловлен восстановлением экономической активности и потребительского спроса на нефтепродукты.

Глубина переработки и выход светлых нефтепродуктов на НПЗ "Башнефти" - 85,3% и 64,9%.

Ранее сообщалось, что в 2021 году НК пробурила 254 эксплуатационные скважины (228 из которых имеют горизонтальное окончание), что на 22% больше, чем в 2020 году.

Основная часть эксплуатационного бурения велась на северо-западе Башкирии - Арланском, Четырманском и Югомашевском месторождениях.

В 2021 году компания открыла 88 новых продуктивных залежей в Башкирии, Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах, Оренбургской области. Прирост запасов составил 43,5 млн тонн, что более, чем в 3 раза выше уровня добытой нефти за 2021 год.

Башнефть Башкирия ХМАО НАО Оренбургская область

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