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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:37

Новым генеральным директором Башнефти назначили Лазеева

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Новым генеральным директором АНК "Башнефть" вместо Хасана Татриева назначен Андрей Лазеев, сообщили "Интерфаксу" в "Башнефти".

Лазеев имеет 28 летний стаж работы в отрасли, из которых последние 9 лет работал в "Роснефти": с 2013 по 2019 год в должности вице-президента и главного геолога компании, с 2016 по 2019 год - на позиции вице-президента по геологии и разработке ПАО АНК "Башнефть" (по совместительству).

В 2020 году Лазеев назначен на должность генерального директора "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", а с февраля 2022 года является членом правления "НК "Роснефть".

Татриев также входит в состав правления "Роснефти".

Башнефть Андрей Лазеев
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