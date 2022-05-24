Новым генеральным директором Башнефти назначили Лазеева

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Новым генеральным директором АНК "Башнефть" вместо Хасана Татриева назначен Андрей Лазеев, сообщили "Интерфаксу" в "Башнефти".

Лазеев имеет 28 летний стаж работы в отрасли, из которых последние 9 лет работал в "Роснефти": с 2013 по 2019 год в должности вице-президента и главного геолога компании, с 2016 по 2019 год - на позиции вице-президента по геологии и разработке ПАО АНК "Башнефть" (по совместительству).

В 2020 году Лазеев назначен на должность генерального директора "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", а с февраля 2022 года является членом правления "НК "Роснефть".

Татриев также входит в состав правления "Роснефти".