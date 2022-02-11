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"Роснефть" в 2021 г. поставила в зачет предоплат нефть и нефтепродукты на 374 млрд руб.

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - "Роснефть" в 2021 году поставила в счет погашения предоплат нефть и нефтепродукты на 374 млрд рублей ($7,1 млрд), в 2020 году - на 300 млрд руб. ($6,2 млрд), говорится в отчете компании по МСФО.

В течение 2013-2014 годов компания подписала ряд долгосрочных контрактов на поставку нефти и нефтепродуктов, предусматривающих получение предоплаты. Суммарный минимальный объем будущих поставок по данным договорам изначально составлял примерно 400 млн тонн. Цена нефти и нефтепродуктов определяется на основе текущих рыночных котировок. Предоплата погашается путем физической поставки нефти и нефтепродуктов, поясняет компания.

Поставки нефти и нефтепродуктов в счет уменьшения полученных предоплат осуществляются с 2015 года. Компания рассматривает данные договоры в качестве контрактов, которые были заключены в рамках обычной деятельности.

Остаток долгосрочной задолженности по этим контрактам снизился с 1,4 трлн рублей в 2020 году до 953 млрд рублей на конец 2021 года.

Роснефть

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