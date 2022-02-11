Прибыль "Роснефти" от продажи вьетнамских активов и 50% Томскнефти составила 11 млрд рублей

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - "Роснефть" в третьем квартале 2021 года закрыла сделки по продаже инвестиции в 50% акций АО "Томскнефть", которая ранее учитывалась как участие в совместных операциях, и 100% долей в капитале дочерних обществ, основной деятельностью которых было участие в совместных операциях по добыче и транспортировке газа во Вьетнаме.

"Компания отразила прибыль от выбытия данных активов в размере 11 млрд руб. в составе прочих доходов консолидированного отчета о прибылях и убытках за 2021 год", - говорится в отчете "Роснефти" по МСФО.

Как сообщалось, в мае "Роснефть" вышла из вьетнамских проектов в Южно-Китайском море, где она участвовала в совместном международном проекте по добыче газа на условиях СРП на Блоке 06.1 (добыча в доле компании 0,6 млрд куб. м газа) и разведке Блока 05.3/11 с запасами в 28 млрд куб. метров газа и 17,5 млн тонн газового конденсата. Также "Роснефть" являлась участником проекта морского трубопровода, который осуществляет транспортировку газа и газового конденсата с шельфовых блоков. Оформлением этих активов на себя занималась "Зарубежнефть".

Кроме того, осенью прошлого года "Роснефти" продала 50% участия в "Томскнефти", где партнером НК с 2007 года была "Газпром нефть". Совладельцем "Томскнефти" стала "Независимая нефтяная компания" (ННК) Эдуарда Худайнатова.

"Томскнефть" владеет 32 лицензиями на изучение, разведку и добычу углеводородного сырья, в том числе 25 лицензиями на добычу нефти и газа на месторождениях Томской области и семью лицензиями на право пользования недрами в Ханты-Мансийском автономном округе. Кроме того, она является агентом по разработке двух лицензионных участков "Роснефти". Большинство нефтяных месторождений "Томскнефти" - старые, компания последовательно снижает добычу: если в 2007 году было добыто 11,6 млн тонн нефти, то в 2020 году - 5,2 млн тонн (данные за 2021 год не раскрывались).