"Газпром нефть" ответила на слухи о внедрении ее процедур в "Томскнефти"

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" и "Независимая нефтегазовая компания" (ННК, принадлежит бизнесмену Эдуарду Худайнатову) на паритетной основе управляют своим совместным предприятием "Томскнефть", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Газпром нефти".

"В настоящий момент "Газпром нефть" и "Независимая нефтегазовая компания" владеют по 50% акций "Томскнефти" ВНК и являются равноправными участниками СП. Акционеры участвуют в корпоративном управлении обществом в соответствии с утвержденным уставом. Все решения коллегиальных органов управления обществом принимаются на паритетной основе в интересах развития "Томскнефти" ВНК", - сказал представитель пресс-службы.

Между тем, источники, знакомые с ситуацией, рассказали "Интерфаксу", что с конца 2021 года в "Томскнефти" постепенно внедряются корпоративные процедуры "Газпром нефти".

Сообщения о вероятном переходе "Томскнефти" под управление этой НК возникли с сентября 2021 года, когда предыдущий совладелец СП - "Роснефть" - вышла из капитала "Томскнефти". Новым владельцем 50%-й доли стала "Независимая нефтегазовая компания".

"Роснефть" и "Газпром нефть" стали акционерами "Томскнефти" в 2007 году на паритетных началах. Изначально предполагалось, что СП поочередно будет находиться под управлением холдингов, смена будет происходить каждые три года. Однако позднее "Роснефть" стала управлять "Томскнефтью" бессменно. Осенью 2021 года, когда вместо "Роснефти" совладельцем "Томскнефти" стала ННК, возник вопрос об управлении СП.

"Томскнефть" владеет 32 лицензиями на изучение, разведку и добычу углеводородного сырья, в том числе 25 лицензиями на добычу нефти и газа на месторождениях Томской области и семью лицензиями на право пользования недрами в Ханты-Мансийском автономном округе. Кроме того, она является агентом по разработке двух лицензионных участков "Роснефти".

Большинство нефтяных месторождений "Томскнефти" - старые, компания последовательно снижает добычу: если в 2007 году было добыто 11,6 млн тонн нефти, то в 2020 году - 5,2 млн тонн (данные за 2021 год не раскрывались).