Рубль не изменился к доллару и евро на ожидаемом повышении ключевой ставки ЦБ

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Курс рубля не изменился к доллару и евро на "Московской бирже" с учетом ожидаемого решения Банка России повысить ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 9,5%, так как оно уже было учтено в котировках.

Большинство аналитиков и участников финансового рынка изначально ждали повышения ключевой ставки ЦБ на заседании в пятницу сразу на 100 б.п. - до 9,5%. Небольшое число экспертов не исключали повышения ставки либо меньшим (на 50-75 б.п.), либо большим (на 125-150 б.п.) шагом.

Годовая инфляция в России по итогам января, согласно данным Росстата, ускорилась до 8,7% с 8,4% на конец декабря 2021 года. Исходя из недельных данных Росстата, инфляция в годовом выражении продолжила рост и составила на 4 февраля 8,8%.

8 февраля "Ведомости" сообщили, что Минэкономразвития повысило прогноз по темпам инфляции в 2022 году с 4% до 5,9%. Тем временем, действующий прогноз ЦБ по инфляции на 2022 год равнялся 4,0-4,5%.

17 декабря Банк России решил повысить ключевую ставку сразу на 100 б.п. - с 7,5% до 8,5%, сохранив при этом свой прогноз по инфляции на 2022 год в интервале 4-4,5%.

На нынешнем заседании ЦБ повысил не только ключевую ставку, но и прогноз по инфляции на 2022 год - с 4-4,5% до 5-6%, а также прогноз по средней ключевой ставке - с 7,3-8,3% до 9-11%.

К 13:31 курс доллара на торгах "Московской биржи" составлял 75,0225 руб./$1, что на 1,25 копейки выше уровня на 13:29. Евро повысился до 85,4475 руб./EUR1 (+4,25 копейки к уровню до объявления решения Банка России).

"Инфляция складывается значительно выше октябрьского прогноза Банка России. Расширение спроса продолжает опережать возможности наращивания выпуска. Быстрый рост экономической активности при ограниченности свободных трудовых ресурсов усиливает инфляционное давление. Проинфляционной остается конъюнктура мировых товарных рынков. Инфляционные ожидания пока не снижаются, оставаясь на многолетних максимумах. В этих условиях баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на возвращение инфляции к 4%", - говорится в сообщении регулятора.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5-6% в 2022 году и вернется к цели в середине 2023 года. В дальнейшем годовая инфляция будет находиться вблизи 4%, отмечает ЦБ.