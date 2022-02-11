Банк России ожидаемо повысил ключевую ставку до 9,5%

Здание Центрального банка России Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России в пятницу принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 9,5% годовых, говорится в сообщении ЦБ РФ.

Решение регулятора совпало с прогнозами большинства экспертов. Некоторые аналитики не исключали как более осторожных (повышение на 50-75 б.п.), так и более решительных шагов (125-150 б.п.), но базовым был именно прогноз в 100 б.п.

"Инфляция складывается значительно выше октябрьского прогноза Банка России. Расширение спроса продолжает опережать возможности наращивания выпуска. Быстрый рост экономической активности при ограниченности свободных трудовых ресурсов усиливает инфляционное давление", - отмечается в сообщении ЦБ РФ.

Регулятор также отмечает, что проинфляционной остается конъюнктура мировых товарных рынков, а инфляционные ожидания пока не снижаются, оставаясь на многолетних максимумах. "В этих условиях баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на возвращение инфляции к 4%", - заявляет ЦБ.

Банк России допускает дальнейшее повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом.

"Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор прогнозирует, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5–6% в 2022 году и вернется к цели в середине 2023 года. "В дальнейшем годовая инфляция будет находиться вблизи 4%", - пишет ЦБ.

В декабре прошлого года Банк России повысил ставку также на 100 базисных пунктов - до 8,5% годовых.