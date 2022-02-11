Банк России увидел риски перегрева экономики РФ

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Ускорение годовой инфляции в РФ свидетельствует о рисках перегрева экономики, текущие темпы не являются сбалансированными и устойчивыми, главным вызовом для будущего роста является нехватка рабочей силы, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге в пятницу.

"Основная причина (ускорения инфляции - ИФ) - нарастающие дисбалансы в экономике", - сказала она.

"Экономка РФ не просто отыграла потери периода пандемии, но и значимо превысила траекторию сбалансированного роста. Мы видим уверенное повышение потребительской, деловой активности, чистая прибыль российских компаний почти вдвое выше, чем до пандемии, безработица обновила исторический минимум. Это впечатляющие результаты, если бы не одно "но" - высокая инфляция. Наблюдаемые темпы роста экономки в нынешних условиях ошибочно считать устойчивыми и сбалансированными", - подчеркнула Набиуллина.

"Высокая инфляция - это индикатор нарастающего перегрева экономики. Если не принимать мер по возвращению экономики на траекторию сбалансированного роста, ее перегрев будет усиливаться и приведет к неконтролируемому разгону инфляции и последующему замедлению роста экономики, вплоть до рецессии", - предупредила глава ЦБ.

По ее словам, высокая инфляция сводит на нет все преимущества экономического роста для людей, угрожая их реальным доходам и сбережениям.

Она отметила, что "перегрев экономики - это следствие усиливающегося дисбаланса между спросом и предложением". По ее словам, "многие заметили" - как в последнее время выросли цены на рынке жилья, автотранспорта, внутреннего туризма. "Эти рынки - наиболее яркие примеры того, к чему приводит рост спроса сверх возможности расширения предложения", - подчеркнула она.

"Все более серьезным ограничением для наращивания выпуска становится нехватка рабочей силы. Компаниям будет сложно набрать новых работников при расширении производства. На наш взгляд, это более значительный и долгоиграющий вызов для роста предложения, чем затянувшиеся, но все же временные трудности с логистикой", - сказала глава ЦБ.